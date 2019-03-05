Посол ЮАР вместе с уральскими казаками сожгла чучело Масленицы
12:21, 05 Март 2019
Номасонто Мария Сибанда-Туси изучила «Арамильскую слободу».
Казаки из «Арамильской слободы» очаровали посола ЮАР Номасонто Марию Сибанда-Туси и ее сопровождающих: уральцы встретили их хлебом и солью, песнями и танцами, показали русскую печь и столетний самоваром. Больше всего высокопоставленным гостям понравилась казачья справа.
Африканцы остались в восторге от сжигания чучела Масленицы и кричали: «Гори, гори ясно!», рассказали ЕТВ в пресс-службе «Арамильской слободы». Несмотря на то, что визит был строго ограничен по времени, посол и ее команда остались подольше — чтобы окунуться в атмосферу уральского казачества.
«Я счастлива, что увидела и погрузилась в культуру удивительного народа. И, особенно приятно, что ее хранят и берегут!» — рассказала Номасонто Мария Сибанда-Туси.
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