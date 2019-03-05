Посол ЮАР вместе с уральскими казаками сожгла чучело Масленицы

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Африканцы остались в восторге от сжигания чучела Масленицы и кричали: « Гори , гори ясно!», рассказали ЕТВ в пресс-службе « Арамильской слободы». Несмотря на то , что визит был строго ограничен по времени , посол и ее команда остались подольше — чтобы окунуться в атмосферу уральского казачества.





« Я счастлива , что увидела и погрузилась в культуру удивительного народа. И , особенно приятно , что ее хранят и берегут!» — рассказала Номасонто Мария Сибанда-Туси.



Казаки изАрамильской слободы» очаровали посола ЮАР Номасонто Марию Сибанда-Туси и ее сопровождающих: уральцы встретили их хлебом и сольюпеснями и танцамипоказали русскую печь и столетний самоваром. Больше всего высокопоставленным гостям понравилась казачья справа.