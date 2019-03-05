Екатеринбургский бар посвятил коктейль весенней грязи
08:31, 05 Март 2019
Патриотический напиток с лопатой в комплекте подают в «Однерке».
Екатеринбургская грязь не только в душе, но и в желудке — местный бар «Однерка» (находится на перекрестке Малышева и Пушкина на месте бывшего «Штаба») сделал коктейль, посвященный весенним уральским сугробам. Грязным, конечно.
«Ура, дождались, зиму пережили, осталось пережить весну и прочие прелести, достаем сапоги (резиновые и неубиваемые) и вперед, по главному проспекту. А чтобы весна в Екатеринбурге как можно быстрее перетекла в лето, поднимем бокалы с нашим новым коктейлем», — написано в инстаграм-аккаунте «Однерки».
Подается новый коктейль с лопатой.
Накануне, 4 марта, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, наконец-то, обратил внимание, что город убирают из рук вон плохо, поэтому поручил главам районов разобраться с этим вопросом. А тех, кто не разберется, уволят 10 марта. По крайней мере, мэр грозится это сделать.
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