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« Ура , дождались , зиму пережили , осталось пережить весну и прочие прелести , достаем сапоги ( резиновые и неубиваемые) и вперед , по главному проспекту. А чтобы весна в Екатеринбурге как можно быстрее перетекла в лето , поднимем бокалы с нашим новым коктейлем», — написано в инстаграм-аккаунте « Однерки».





Подается новый коктейль с лопатой.





, 4 марта , мэр Екатеринбурга Александр Высокинский , наконец-то , обратил внимание , что город убирают из рук вон плохо , поэтому поручил главам районов разобраться с этим вопросом. А тех , кто не разберется , уволят 10 марта. По крайней мере , мэр Накануне4 мартамэр Екатеринбурга Александр Высокинскийнаконец-тообратил вниманиечто город убирают из рук вон плохопоэтому поручил главам районов разобраться с этим вопросом. А техкто не разберетсяуволят 10 марта. По крайней меремэр грозится это сделать.

Екатеринбургская грязь не только в душено и в желудке — местный барОднерка»находится на перекрестке Малышева и Пушкина на месте бывшегоШтаба») сделал коктейльпосвященный весенним уральским сугробам. Грязнымконечно.