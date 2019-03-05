Екатеринбургские мужчины угадали с подарками на 8 Марта

Эксперты Avito опросили екатеринбургских мужчин и женщин о подарках на 8 Марта. Они выяснили, что пожелания женщин сходятся с подарками, которые собираются дарить ухажеры. По 40% опрошенных дам заявили, что они хотят ювелирные украшения, косметику и парфюмерию. Мужчины как раз порадуют их этим.

На третьем месте — подарочные сертификаты, а уже дальше мнения расходятся. На четвертой позиции среди подарков у женщин — одежда и обувь (20%), а у мужчин — бытовая техника (16%). Самым невостребованным сюрпризом на 8 Марта оказались цветы. За них проголосовали всего 2% опрошенных в каждой группе.

Большинство мужчин (33%) выделили на подарок от одной до трех тысяч рублей, еще 24% поскупились и отложили на поздравление одну тысячу, другие 19% сказали, что потратят от трех до пяти тысяч рублей.