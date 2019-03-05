Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Екатеринбургские мужчины угадали с подарками на 8 Марта

10:33, 05 Март 2019
makeup-brush-1761648_960_720.jpg
Фото: pixabay
Пожелания женщин сошлись с намерениями их воздыхателей.

Эксперты Avito опросили екатеринбургских мужчин и женщин о подарках на 8 Марта. Они выяснили, что пожелания женщин сходятся с подарками, которые собираются дарить ухажеры. По 40% опрошенных дам заявили, что они хотят ювелирные украшения, косметику и парфюмерию. Мужчины как раз порадуют их этим.

На третьем месте — подарочные сертификаты, а уже дальше мнения расходятся. На четвертой позиции среди подарков у женщин — одежда и обувь (20%), а у мужчин — бытовая техника (16%). Самым невостребованным сюрпризом на 8 Марта оказались цветы. За них проголосовали всего 2% опрошенных в каждой группе.

Большинство мужчин (33%) выделили на подарок от одной до трех тысяч рублей, еще 24% поскупились и отложили на поздравление одну тысячу, другие 19% сказали, что потратят от трех до пяти тысяч рублей.

«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»
23-летний депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков — о городских проблемах, Краснознаменной группе
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургские мужчины угадали с подарками на 8 Марта»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, подарки, авито, 8 Марта, женщины, мужчины
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Мужчины на 100+
Лаборатроллия
Мужчины на 100+
Легкомысленный фоторепортаж ЕТВ о влюбленности в тех, кто строит.
Прием психотерапевта: чего стоит бояться на самом деле?
15 марта в 12:30
С Евгений Идолов
Елена Шанович
06 марта в 12:00
С Елена Шанович
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.