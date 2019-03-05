«Екатерина Великая» свердловской музкомедии отправится в Берлин

Мюзикл свердловской музкомедии «Екатерина Великая» покажут в театре на Потсдамской площади в Берлине 24 мая. Обещание показать постановку в Европе губернатор Куйвашев дал заместителю генсека ООН Алисон Смейл и ее супругу композитору Сергею Дрезнину осенью 2018 года, сообщили в департаменте информполитики региона. «Мюзикл »Екатерина Великая» можно смело назвать визитной карточкой нашего региона», — заявил глава региона.

« Екатерина Великая». Госпожа Смейл приезжала в Екатеринбург с трехдневным визитом в начале сентября. Один из вечеров она посвятила походу в театр Музкомедии на спектакльЕкатерина Великая».