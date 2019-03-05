«Екатерина Великая» свердловской музкомедии отправится в Берлин
16:35, 05 Март 2019
Губернатор Куйвашев обещал замгенсекретаря ООН показать постановку в Европе.
Мюзикл свердловской музкомедии «Екатерина Великая» покажут в театре на Потсдамской площади в Берлине 24 мая. Обещание показать постановку в Европе губернатор Куйвашев дал заместителю генсека ООН Алисон Смейл и ее супругу композитору Сергею Дрезнину осенью 2018 года, сообщили в департаменте информполитики региона. «Мюзикл »Екатерина Великая» можно смело назвать визитной карточкой нашего региона», — заявил глава региона.
Госпожа Смейл приезжала в Екатеринбург с трехдневным визитом в начале сентября. Один из вечеров она посвятила походу в театр Музкомедии на спектакль «Екатерина Великая».
Музыку к нему в 2008 году написал ее муж — композитор Сергей Дрезнин. Свердловские власти также договорились о гастролях в Париж, также рассматривают Мюнхен. Спустя полгода замгенсекретаря ООН передала привет губернатора и сообщила, что она до сих пор под впечатлением от Екатеринбурга.
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