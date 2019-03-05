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Дизайнер из Екатеринбурга сделал экологичную сумку с БЦ «Высоцкий»

12:01, 05 Март 2019
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Фото: Facebook Дмитрия Фатхиева-Долохова
Дмитрий Фатхиев-Долохов считает, что изделие призвано освободить город от пластиковых пакетов.

Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустил сумку для БЦ «Высоцкий». Он заявил, что изделие призвано освободить уральскую столицу от использования пластиковых пакетов. Об этом екатеринбуржец сообщил на странице в Facebook.

Сумка сделана из плотной ткани, цветные синие ручки — из парашютных строп. Такая вещь прослужит долго и не порвется. По словам Дмитрия Фатхиева-Долохова, сумка с БЦ «Высоцкий» только первая из серии. Екатеринбуржец планирует выпустить еще несколько изделий с другими символами города.

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Напомним, Дмитрий Фатхиев-Долохов давно занимается значками. Последнюю свою работу он сделал в феврале: совместно с УБРиР он запустил в продажу миниатюрных единорогов. Ранее Дмитрий Фатхиев-Долохов представил уменьшенную копию первого екатеринбургского вокзала. В декабре екатеринбургский дизайнер увековечил самолеты «Уральских авиалиний» и главные атрибуты путешественника: паспорт и чемодан. Своими значками обзавелся и музей техники УГМК.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Высоцкий, логотип, аксессуары, дизайнеры, Екатеринбург, Дмитрий Фатхиев-Долохов
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