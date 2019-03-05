Дизайнер из Екатеринбурга сделал экологичную сумку с БЦ «Высоцкий»

Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустил сумку для БЦ «Высоцкий». Он заявил, что изделие призвано освободить уральскую столицу от использования пластиковых пакетов. Об этом екатеринбуржец сообщил на странице в Facebook.

Сумка сделана из плотной ткани, цветные синие ручки — из парашютных строп. Такая вещь прослужит долго и не порвется. По словам Дмитрия Фатхиева-Долохова, сумка с БЦ «Высоцкий» только первая из серии. Екатеринбуржец планирует выпустить еще несколько изделий с другими символами города.