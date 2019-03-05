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Болельщики «Трактора» нашли виновных в поражении «Автомобилисту»

16:47, 05 Март 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Накануне екатеринбургский клуб впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв челябинскую команду.
Болельщик «Трактора» пожаловался Администрации президента России на руководство челябинского клуба. Николай Ольховский уверен, что бюджетные средства бесполезно растрачиваются: за последние пять лет «Трактор» получил четыре миллиарда рублей и при этом посредственно сыграл в трех из четырех последних сезонов.

«Из Трактора“ Иван Викторович (Сеничев, директор ХК Трактор“ — прим. ЕТВ) фактически сделал личную полянку для кормления. Он платит миллионные зарплаты своим родственникам и друзьям за счёт бюджета Челябинской области. Он нанял игрока Мамаева перед свадьбой со своей дочерью и уволил сразу после развода. Он держит своего друга Евгения Губарева на ключевом пост генерального менеджера клуба. Евгений Губарев не стесняясь платит миллионы своему сыну — Даниле Губареву», — написал Николай Ольховский.

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4 марта хоккейный «Автомобилист» выбил челябинский «Трактор» из первого раунда Кубка Гагарина, впервые выйдя в ¼ финала. Серия продолжалась всего четыре матча.

В 2018 году из бюджета Челябинской области на «Трактор» выделили 1,3 миллиарда рублей. Свердловские власти тратили на «Автомобилист» в 2017 году 350 миллионов рублей; более актуальную цифру выяснить не удалось.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, спорт, ХК Автомобилист, Свердловская область , Екатеринбург
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