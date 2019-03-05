Болельщики «Трактора» нашли виновных в поражении «Автомобилисту»
«Из „Трактора“ Иван Викторович (Сеничев, директор ХК „Трактор“ — прим. ЕТВ) фактически сделал личную полянку для кормления. Он платит миллионные зарплаты своим родственникам и друзьям за счёт бюджета Челябинской области. Он нанял игрока Мамаева перед свадьбой со своей дочерью и уволил сразу после развода. Он держит своего друга Евгения Губарева на ключевом пост генерального менеджера клуба. Евгений Губарев не стесняясь платит миллионы своему сыну — Даниле Губареву», — написал Николай Ольховский.
4 марта хоккейный «Автомобилист» выбил челябинский «Трактор» из первого раунда Кубка Гагарина, впервые выйдя в ¼ финала. Серия продолжалась всего четыре матча.
В 2018 году из бюджета Челябинской области на «Трактор» выделили 1,3 миллиарда рублей. Свердловские власти тратили на «Автомобилист» в 2017 году 350 миллионов рублей; более актуальную цифру выяснить не удалось.