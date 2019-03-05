Болельщики «Трактора» нашли виновных в поражении «Автомобилисту»

Болельщик « Трактора» пожаловался Администрации президента России на руководство челябинского клуба. Николай Ольховский уверен , что бюджетные средства бесполезно растрачиваются: за последние пять лет « Трактор» получил четыре миллиарда рублей и при этом посредственно сыграл в трех из четырех последних сезонов.



