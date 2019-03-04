«Уральские пельмени» поздравили «Автомобилист» с исторической победой

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Матч складывался очень непросто для « Автомобилиста». Хозяева вышли вперед уже на второй минуте , затем почти две минуты играли втроем , позднее « Трактор» забросил вторую шайбу в равных составах.







Во втором периоде екатеринбуржцы сначала сократили расставание, а потом и сравняли счет. На старте третьего периода «Трактор» вновь вышел вперед, но «Автомобилист» ответил своим взятием ворот. Еще через две минуты хозяева забросили победную шайбу.



ХоккейныйАвтомобилист» добился исторического результата — вышел в ¼ финала Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы выиграли четвертый матч в серии с челябинскимТрактором» — 4:3. Предыдущие три игры также закончились победами клуба с берегов Исети.