«Уральские пельмени» поздравили «Автомобилист» с исторической победой
22:44, 04 Март 2019
Екатеринбуржцы впервые в истории прошли первый раунд Кубка Гагарина.
Хоккейный «Автомобилист» добился исторического результата — вышел в ¼ финала Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы выиграли четвертый матч в серии с челябинским «Трактором» — 4:3. Предыдущие три игры также закончились победами клуба с берегов Исети.
Матч складывался очень непросто для «Автомобилиста». Хозяева вышли вперед уже на второй минуте, затем почти две минуты играли втроем, позднее «Трактор» забросил вторую шайбу в равных составах.
Во втором периоде екатеринбуржцы сначала сократили расставание, а потом и сравняли счет. На старте третьего периода «Трактор» вновь вышел вперед, но «Автомобилист» ответил своим взятием ворот. Еще через две минуты хозяева забросили победную шайбу.
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Таким образом, «Автомобилист» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. В ¼ финвла соперником команды Андрея Мартемьянова будет либо «Авангард», либо «Торпедо», либо «Салават Юлаев».
Екатеринбургских хоккеистов уже поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Молодцы, ребята, поздравляю! Бились как надо», — написал глава региона.
Радостное видео записали и участники шоу «Уральские пельмени»:
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