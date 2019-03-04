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Свердловские зэки записали кавер на песню к триллеру

12:18, 04 Март 2019
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Фото: ГУФСИН
Ансамблю «Эверест» использовал тандем баяна и электрогитары, чтобы посторить «Lily Was Here».

Осужденные колонии Нижнего Тагила записали кавер-версию песни «Lily Was Here». В 1989 году композицию исполняли саксофонистка Кэнди Далфер и гитарист Дэйв Стюарт, а теперь — ансамбль «Эверест». За месяц двое заключенных написали ноты и отрепетировали свое выступление. Саксофон пришлось заменить баяном, а акустическую гитару — электрогитарой, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Инструменты было сложно совместить, но они справились. Свою версию песни мужчины записали к первому дню весны. Снять видео им помогли в воспитательном отделе исправительной колонии № 12.

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Cover версия композиции Candy Dulfer и Dave Stewart Lily Was Here 1989

Видео: ИК-12

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , заключенные, тюрьма, музыка, ГУФСИН
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