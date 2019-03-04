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Как сжечь деньги: в Екатеринбурге начали продавать чучела Масленицы

11:26, 04 Март 2019
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Фото: pixabay
Символ зимы можно купить минимум за 1,7 тысячи рублей.

В масленичную неделю в Екатеринбурге начали продавать чучела Масленицы. Его стоимость варьируется от 1,7 до 7 тысяч рублей. Из-за высокой конкуренции продавцы начали делать скидку в 15%, выяснили аналитики Юлы. Жители города также предлагают закупиться к праздничной неделе домашними блинами — 15 рублей за штуку. За дополнительную плату можно приобрести к ним мед, сгущенку, варенье и сметану.

Организовать праздник с аниматором, диджеем и гуляньями в городе можно за девять тысяч рублей. За выступление гармониста придется доплатить четыре тысячи рублей. А организовать тематическую фотозону можно за 13 тысяч рублей.

Жизнь у раскаленной печи
История о женщине-стеклодуве Татьяне Тунис, которая мечтает о стеклянной инсталляции в пять метров.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, чучело, Масленница, Свердловская область , Екатеринбург
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