Как сжечь деньги: в Екатеринбурге начали продавать чучела Масленицы
11:26, 04 Март 2019
Символ зимы можно купить минимум за 1,7 тысячи рублей.
В масленичную неделю в Екатеринбурге начали продавать чучела Масленицы. Его стоимость варьируется от 1,7 до 7 тысяч рублей. Из-за высокой конкуренции продавцы начали делать скидку в 15%, выяснили аналитики Юлы. Жители города также предлагают закупиться к праздничной неделе домашними блинами — 15 рублей за штуку. За дополнительную плату можно приобрести к ним мед, сгущенку, варенье и сметану.
Организовать праздник с аниматором, диджеем и гуляньями в городе можно за девять тысяч рублей. За выступление гармониста придется доплатить четыре тысячи рублей. А организовать тематическую фотозону можно за 13 тысяч рублей.
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