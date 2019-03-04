Как сжечь деньги: в Екатеринбурге начали продавать чучела Масленицы

В масленичную неделю в Екатеринбурге начали продавать чучела Масленицы. Его стоимость варьируется от 1,7 до 7 тысяч рублей. Из-за высокой конкуренции продавцы начали делать скидку в 15%, выяснили аналитики Юлы. Жители города также предлагают закупиться к праздничной неделе домашними блинами — 15 рублей за штуку. За дополнительную плату можно приобрести к ним мед, сгущенку, варенье и сметану.

Организовать праздник с аниматором, диджеем и гуляньями в городе можно за девять тысяч рублей. За выступление гармониста придется доплатить четыре тысячи рублей. А организовать тематическую фотозону можно за 13 тысяч рублей.