Бой Емельяненко на Урале отменили после пьяного дебоша

Бой Александра Емельяненко, который намечен на 4 мая в Челябинске, отменили. Спортсмен не сможет принять участие в шестом турнире Russian Cagefighting Championship, потому что попался на пьяной езде в Кисловодске. Об отмене поединка написали в группе RCC во «Вконтакте».

Контракт Александра Емельяненко с лигой временно приостановили. «Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу», — заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.