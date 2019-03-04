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Бой Емельяненко на Урале отменили после пьяного дебоша

17:41, 04 Март 2019
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Фото: группа RCC / vk.com
Контракт со спортсменом временно приостановили.

Бой Александра Емельяненко, который намечен на 4 мая в Челябинске, отменили. Спортсмен не сможет принять участие в шестом турнире Russian Cagefighting Championship, потому что попался на пьяной езде в Кисловодске. Об отмене поединка написали в группе RCC во «Вконтакте».

Контракт Александра Емельяненко с лигой временно приостановили. «Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу», — заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

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Напомним, Емельяненко припарковался на золотом Mercedes на пешеходном переходе в Кисловодске. Эвакуаторщики хотели забрать автомобиль на штрафстоянку, но боец сел в машину и попытался скрыться. Выходка получилась неудачной: спортсмен протаранил два автомобиля. В итоге сопровождать Емельяненко на медэкспертизу пришлось десяти полицейским. Теперь боец может остаться без прав. Ранее Александра судили за изнасилование домработницы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , спортсмен, бой, RCC Boxing Promotions, Екатеринбург
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