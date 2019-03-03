Фигуристки из Екатеринбурга взяли золото на Budapest Cup
12:25, 03 Март 2019
Юные спортсменки опередили соперниц из Германии и Голландии.
Команда «Юности» заняла первое место на турнире по синхронному катанию, который проходит в Будапеште с 1 по 4 марта. Девочки взяли золото в категории преновисы [возраст до десяти лет — прим. ЕТВ], сообщили ЕТВ в пресс-службе ДЮСШ «Юность». Юные фигуристки обошли 11 команд, оставив на втором и третьем местах соперниц из Германии и Голландии.
Напомним, ранее екатеринбурженки выиграли чемпионат и первенство России по синхронному катанию в Йошкар-Оле. Эта победа стала 17 в копилке команды. Затем синхронистки показали свое превосходство на Кубке Франции и на турнире в Хорватии.
ЕТВ интересовался судьбами свердловских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.
Средство от бессонницы
«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
Новое и интересное
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Развлечения
Сегодняшняя афиша — маленькая, но очень гордая, ведь в нее попали события, пропуск которых будет считаться преступлением.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Елена Шанович
Карты, скорость, две педали. ЕТВ познает темные стороны малых гонок
Развлечения
Честный рассказ неудавшегося гонщика о том, как лучше не ездить на табуретках с мотором.