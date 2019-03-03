Фигуристки из Екатеринбурга взяли золото на Budapest Cup

Команда «Юности» заняла первое место на турнире по синхронному катанию, который проходит в Будапеште с 1 по 4 марта. Девочки взяли золото в категории преновисы [возраст до десяти лет — прим. ЕТВ], сообщили ЕТВ в пресс-службе ДЮСШ «Юность». Юные фигуристки обошли 11 команд, оставив на втором и третьем местах соперниц из Германии и Голландии.

Напомним, ранее екатеринбурженки выиграли чемпионат и первенство России по синхронному катанию в Йошкар-Оле. Эта победа стала 17 в копилке команды. Затем синхронистки показали свое превосходство на Кубке Франции и на турнире в Хорватии.

ЕТВ интересовался судьбами свердловских фигуристов и разбирался, как воспитать олимпийского чемпиона, не разрушив его детство.