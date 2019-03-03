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Екатеринбуржец покорил Тимати и Басту на шоу «Песни» на ТНТ

13:38, 03 Март 2019
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Фото: скриншот выпуска шоу «Песни» на ТНТ
Участник четвертой «Фабрики звезд», который недавно приезжал на открытие своей бургерной в уральской столице, сказал, что у музыканта есть и тембр, и подача.

Екатеринбуржец Данил Прытков, который выступает под псевдонимом Niletto в стиле хип-хоп, принял участие в отборочном туре второго сезона шоу «Песни» на ТНТ. Он покорил сердца Басты и Тимати, которые сидели в жюри. Теперь музыкант сможет участвовать в «Песнях» дальше.

Niletto исполнил свой трек «Куртка на двоих». «Сразу все: и тембр, и подача», — прокомментировал выступление екатеринбуржца Тимати. «Никаких тебе ненужных объяснений», — добавил Баста. Ведущий Павел Воля тоже порадовался песне Данила Прыткова. «Самое главное — все понятно до слова. Спасибо!» — поблагодарил уральца Воля.

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Музыкант Niletto из Екатеринбурга участвовал в первом сезоне «Песен» на ТНТ, но прошел только пять туров. По словам Прыткова, после этого он весь год занимался творчеством. «Недавно у меня была такая ситуация, что я месяц просидел дома. Я сказал всем, что меня пока не ищите. И за этот месяц я написал 15-20 треков, — сказал Данил. — Я хотел бы доказать в этом сезоне, что Niletto — музыкант. Это человек, который занимается музыкой 24/7. И эту музыку я хочу донести, хочу доказать, что я умею создавать ее». Смотрите выступление Niletto с 01:21:00 на видео.
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Напомним, Тимати теперь тесно связан с Екатеринбургом. Участник четвертой «Фабрики звезд» приезжал в столицу Урала в феврале, чтобы официально открыть Black Star Burger и накормить екатеринбуржцев тысячей бесплатных бургеров. Желающих было так много, что толпа перекрыла улицу Вайнера.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Тимати, музыка, шоу, Песни, ТНТ, Екатеринбург
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