Екатеринбуржец покорил Тимати и Басту на шоу «Песни» на ТНТ

Екатеринбуржец Данил Прытков, который выступает под псевдонимом Niletto в стиле хип-хоп, принял участие в отборочном туре второго сезона шоу «Песни» на ТНТ. Он покорил сердца Басты и Тимати, которые сидели в жюри. Теперь музыкант сможет участвовать в «Песнях» дальше.

Niletto исполнил свой трек «Куртка на двоих». «Сразу все: и тембр, и подача», — прокомментировал выступление екатеринбуржца Тимати. «Никаких тебе ненужных объяснений», — добавил Баста. Ведущий Павел Воля тоже порадовался песне Данила Прыткова. «Самое главное — все понятно до слова. Спасибо!» — поблагодарил уральца Воля.