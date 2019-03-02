«Зенит» на классе переиграл «Урал» в Екатеринбурге
16:08, 02 Март 2019
На первый матч после зимнего перерыва в уральской столице пришли 20 тысяч зрителей.
Футбольный клуб «Урал» принимал питерский «Зенит» в Екатеринбурге в первом матче РПЛ после зимнего перерыва. Гости переиграли хозяев поля с минимальным счетом 1:0. В игре отличился форвард «Зенита» Сердар Азмун.
В первом тайме сине-бело-голубые навешивали с флангов на высоких Артема Дзюбу, любимца российской публики после ЧМ-2018, и Сердара Азмуна. «Урал» хорошо комбинировал внизу, но разница в классе команд все равно чувствовалась. Екатеринбуржцы часто теряли мяч, но питерцы не наказывали их вплоть до конца первого тайма. На 43-й минуте игрок «Зенита» в сутолоке в штрафной навесил мяч на свободного Азмуна, который замкнул передачу точным ударом.
В начале второго тайма у Артема Дзюбы был голевой момент. Но удача от зенитовца отвернулась, поэтому «Урал» продолжил борьбу за очки. Гости владели мячом, имели территориальное превосходство. К концу встречи оживились зрители, которые вели себя немного инертно в течении всего матча, возможно, из-за холода (к слову, на трибунах присутствовало 20 тысяч человек). Финальный штурм «Урала» успехов не принес — 0:1.
Средство от бессонницы
«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
За екатеринбуржцев наконец-то дебютировал форвард Павел Погребняк. Ветеран российского футбола вышел на поле, потому что Андрей Панюков не смог принять участие в матче из-за аренды «Зенита», а другой форвард, Владимир Ильин, пропустил игру из-за перебора желтых карточек. Погребняк так и не смог себя проявить, хотя старался цепляться за мячи. Очевидно, что нападающий все еще не набрал форм после травмы.
Первый матч «Урала» после перерыва получился достойным. Тем более, что для «Зенита» игра была уже третьей по счету в 2019 году. Несмотря на это, питерцы тянули время в конце. Если бы у «Урала» было больше практики, они бы вполне могли дожать соперника. В конце встречи на поле в составе «Зенита» вышел бывший игрок екатеринбургской команды Олег Шатов. Полузащитника тепло поприветствовали, но результативными действиями он не отметился.
Следующий матч «Урал» проведет на «Екатеринбург Арене» 7 марта. Соперником команды в четвертьфинале кубка России станет московский «Спартак».
Президент «Урала» размечтался о Лиге чемпионов
Ранее Григорий Иванов грезил только о еврокубках, но теперь уточнил свое желание.
Новое и интересное
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Елена Шанович
Новое лицо Екатеринбурга
События
Главные проекты, которые ассоциируются с городом. Места, люди, команды и события.