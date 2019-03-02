«Зенит» на классе переиграл «Урал» в Екатеринбурге

Футбольный клуб « Урал» принимал питерский « Зенит» в Екатеринбурге в первом матче РПЛ после зимнего перерыва. Гости переиграли хозяев поля с минимальным счетом 1:0. В игре отличился форвард « Зенита» Сердар Азмун.







В первом тайме сине-бело-голубые навешивали с флангов на высоких Артема Дзюбу , любимца российской публики после ЧМ-2018 , и Сердара Азмуна. « Урал» хорошо комбинировал внизу , но разница в классе команд все равно чувствовалась. Екатеринбуржцы часто теряли мяч , но питерцы не наказывали их вплоть до конца первого тайма. На 43-й минуте игрок « Зенита» в сутолоке в штрафной навесил мяч на свободного Азмуна , который замкнул передачу точным ударом.



