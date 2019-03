Поклонница джаза из Екатеринбурга покорила Пелагею на детском «Голосе»

Анна Глотова. "Let It Be" - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон

Анна исполняет песню Let It Be группы The Beatles. Песня вошла в одноименный альбом группы 1970 года и стала последним синглом коллектива. Пол Маккартни написал песню в память о своей матери, которая умерла от рака. Это единственная запись