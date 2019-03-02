Поклонница джаза из Екатеринбурга покорила Пелагею на детском «Голосе»

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Девочка рассказала , что очень любит джаз , а ее любимая исполнительница — это Нино Катамадзе. Пелагея поддержала девочку и предложила ей поработать в этом направлении в своей команде. Аня согласилась. Валерий Меладзе поблагодарил девочку за интересную интерпретацию классики.





Третья наставница , Светлана Лобода , позже пожалела , что не повернулась к екатеринбурженке. « У видев такую обаятельную девочку , которая так ловко справляется с любой композицией , поняла , что это ценное сокровище , которое хочется забрать и себе», — сказала она. Теперь Аню ждет второй этап конкурса , где дети будут выступать в тройках. В финал выйдут по три участника от каждого наставника.

Жительница Екатеринбурга Аня Глотова прошла этап слепых прослушиваний на детскомГолосе». Девочка исполнила песню The BeatlesLet it be». На первых секундах к ней повернулась Пелагеяа следом за ней — Валерий Меладзе. Поддержать девочку во время выступления в Москву приехали две ее подругимама и педагог по вокалу.