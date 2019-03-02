Поклонница джаза из Екатеринбурга покорила Пелагею на детском «Голосе»
13:05, 02 Март 2019
Аня Глотова прошла слепые прослушивания, исполнив песню The Beatles.
Жительница Екатеринбурга Аня Глотова прошла этап слепых прослушиваний на детском «Голосе». Девочка исполнила песню The Beatles «Let it be». На первых секундах к ней повернулась Пелагея, а следом за ней — Валерий Меладзе. Поддержать девочку во время выступления в Москву приехали две ее подруги, мама и педагог по вокалу.
Девочка рассказала, что очень любит джаз, а ее любимая исполнительница — это Нино Катамадзе. Пелагея поддержала девочку и предложила ей поработать в этом направлении в своей команде. Аня согласилась. Валерий Меладзе поблагодарил девочку за интересную интерпретацию классики.
Третья наставница, Светлана Лобода, позже пожалела, что не повернулась к екатеринбурженке. «Увидев такую обаятельную девочку, которая так ловко справляется с любой композицией, поняла, что это ценное сокровище, которое хочется забрать и себе», — сказала она. Теперь Аню ждет второй этап конкурса, где дети будут выступать в тройках. В финал выйдут по три участника от каждого наставника.
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Анна исполняет песню Let It Be группы The Beatles. Песня вошла в одноименный альбом группы 1970 года и стала последним синглом коллектива. Пол Маккартни написал песню в память о своей матери, которая умерла от рака. Это единственная запись
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