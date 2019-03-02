«Антоха, ты классный»: Шипулин поставил Дзюбу на лыжи

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Артем Дзюба сделал на своей странице ответрный пост , в котором поблагодарил уральца за подарок. « Очень рад был увидеть! Спасибо огромное тебе за лыжи! Антоха , ты классный!», — написал футболист.





Завершивший спортивную карьеру Антон Шипулин продолжает раздавать свои лыжи. На открытии Универсиады в Красноярске биатлонист вручил очередную пару футболисту Артеме Дзюбе. В соцсетях Шипулин рассказалчто пообещал сделать такой подарок еще после победы России в матче с Египтом на ЧМ-2018.Готов дать пару уроков», — уточнил Шипулин.