«Антоха, ты классный»: Шипулин поставил Дзюбу на лыжи
11:00, 02 Март 2019
Биатлонист продолжает раздаривать свой спортивный инвентарь.
Завершивший спортивную карьеру Антон Шипулин продолжает раздавать свои лыжи. На открытии Универсиады в Красноярске биатлонист вручил очередную пару футболисту Артеме Дзюбе. В соцсетях Шипулин рассказал, что пообещал сделать такой подарок еще после победы России в матче с Египтом на ЧМ-2018. «Готов дать пару уроков», — уточнил Шипулин.
Артем Дзюба сделал на своей странице ответрный пост, в котором поблагодарил уральца за подарок. «Очень рад был увидеть! Спасибо огромное тебе за лыжи! Антоха, ты классный!», — написал футболист.
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«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
Олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону встретил нападающего сине-бело-голубых в Екатеринбурге и вручил обещанный подарок. Артем Дзюба на огневом рубеже: https://www.youtube.com/watch?v=muaIAl5_EOM
Лыжи Шипулина также получил ведущий Иван Ургант. Спортсмен сделал подарок, когда был гостем программы «Вечерний Ургант». Без лыж пока остается только губернатор Евгений Куйвашев. Он получал лыжи биатлониста только с возвратом.
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