В Екатеринбурге на 17% выросли продажи игровых приставок
17:06, 01 Март 2019
Самой популярной консолью столицы Урала стала Sony Playstation.
В Екатеринбурге на 16% увеличилось число продаж игровых приставок. Sony Playstation (PS) спустя год осталась популярнее главного конкурента, Xbox, выяснили аналитики Авито. Теперь соотношение продаж в столице Урала составляет 60% на 40%. «Плойка» совершила рывок даже несмотря на то, что она дороже конкурента на 17%.
Дешевле всего PS стоит в Саратове (8 тысяч), а дороже всего — в Краснодаре (11,7 тысячи). Xbox тоже подорожал до 8,7 тысячи рублей. Его средняя цена варьируется в диапазоне от 7,9 тысячи в Москве до 10 тысяч рублей в Тюмени. Поклонники PS в Екатеринбурге тратят на консоли 9,3 тысячи рублей, а любители Xbox — 7,9 тысячи.
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