Уральский ювелирный бренд вышел на парижский рынок

Основной жанр бренда Avgvst — ювелирная униформа из повседневных украшений, идеально подходящих к самой простой одежде. Сначала бренд носил имя Natalia Bryantseva, в честь основательницы, из ювелирного хобби которой вырос. За буквально два-три сезона успех украшений привел к ребрендингу и новому названию.



В октябре 2018 года Avgvst направлял досудебную претензию компании Sunlight, так как конкурент произвел идентичную коллекцию украшений — в форме леденцов «Чупа-Чупс». Более того, скопировали не только сами подвески, но и даже рекламную кампанию.





