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Уральский ювелирный бренд вышел на парижский рынок

13:52, 01 Март 2019
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Фото: инстаграм Avgvst
Украшения марки Avgvst смогут оценить европейские любители моды.

Екатеринбургский ювелирный бренд Avgvst будут продавать в Европе. Украшения Натальи Брянцевой представят в шоуруме в Париже. Об этом сообщается в Instagram компании. Публикации сопровождаются хештегами Парижской недели моды и ссылками на аккаунт агентства Dear progress, подробностей нет


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Основной жанр бренда Avgvst — ювелирная униформа из повседневных украшений, идеально подходящих к самой простой одежде. Сначала бренд носил имя Natalia Bryantseva, в честь основательницы, из ювелирного хобби которой вырос. За буквально два-три сезона успех украшений привел к ребрендингу и новому названию.

В октябре 2018 года Avgvst направлял досудебную претензию компании Sunlight, так как конкурент произвел идентичную коллекцию украшений — в форме леденцов «Чупа-Чупс». Более того, скопировали не только сами подвески, но и даже рекламную кампанию.


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Avgvst , Урал , ювелирный бренд, Екатеринбург
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