Топ-5 новостей недели: от путевки в «Бодрость» до игр «Автомобилиста»
19:00, 01 Март 2019
ЕТВ составляет дайджест самых заметных событий.
В первый день весны Екатеринбург как будто ожил: люди на улицах стали радостнее, грязь под ногами менее раздражающая, и солнце светит уже как-то всерьез. Но в это прекрасное время город тащит за собой зимние инфоповоды и проблемы. Подобрали для вас пятерку самых заметных из них — и показываем в одном коллаже.
Сначала попробуйте угадать все события, а потом — смотрите расшифровку:
Средство от бессонницы
«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
За шторами — рай
В Оперном театре обновили занавес и потратили на это пять миллионов рублей. За эти деньги Ural Opera Ballet получил один классический красный бархатный и второй — с картиной Михаила Ларионова «Улица в провинции». Как выглядит (спойлер: очень красиво!) и почему столько стоит, мы рассказывали и показывали здесь.
Брошенные заводы Урала. Обретение дворца
ЕТВ рассказывает о цехах Уральского приборостроительного завода на набережной.
Бодрая компенсация
Мэрия, наконец, смогла поверить в то, что на бабушку упала глыба льда со здания горадминистрации. К Надежде Безродновой приехал сотрудник МКУ «Управление зданиями» и подарил путевку в санаторий «Бодрость» на Эльмаше и принес извинения из-за инцидента. Ну а серый дом должны отныне прибирать лучше — об этом мэра Александра Высокинского уже попросила прокуратура.
Парковый антракт
В Екатеринбурге построили красивый парк. Правда, на окраине и за частные деньги, но с приходом настоящей весны пространство оживет, мы уверены. МЕГА вложила полмиллиарда в зеленую зону, которая расположилась на месте бывшей парковки. Теперь там есть шезлонги, боксерская груша, сцена и миленькие скульптуры. Посмотрите на них здесь, а мы будем ждать летних музыкальных фестивалей и тусовок!
Голодный центр
В мэрии Екатеринбурга считают, что продуктовые киоски должны переехать на окраины.
Прощай, кафе!
В Шарташском лесопарке снова снесли незаконную постройку. Приставы всего лишь исполнили судебное решение, которое вынесли еще в октябре 2018 года, но хозяин кафе не торопился исполнять его. Речь идет о «Каспии», который уже сносили в 2016 году, но тот возродился как феникс из пепла. Что ж, возможно, в этот раз история закончилась совсем.
Ослепительный сезон
ХК «Автомобилист», досрочно выигравший Восточную конференцию и дивизион Харламова, уверенно пробивает себе дорогу к финалу Кубка Гагарина. По крайней мере, результаты игр с «Трактором» (2:0 по итогам двух встреч) говорят именно об этом. Держим кулачки и болеем изо всех сил за наших хоккеистов.
Райские кущи
Десять проектов, из-за которых любимые пространства Екатеринбурга придется обходить стороной.
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
Развлечения
ЕТВ рассказывает о главных новостях прошедшей недели легко и весело.
Елена Шанович
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент