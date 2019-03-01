Топ-5 новостей недели: от путевки в «Бодрость» до игр «Автомобилиста»

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Сначала попробуйте угадать все события , а потом — смотрите расшифровку:

В первый день весны Екатеринбург как будто ожил: люди на улицах стали радостнеегрязь под ногами менее раздражающаяи солнце светит уже как-то всерьез. Но в это прекрасное время город тащит за собой зимние инфоповоды и проблемы. Подобрали для вас пятерку самых заметных из них — и показываем в одном коллаже.