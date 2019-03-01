Сергей Карякин перенес гонки с городского пруда на ВИЗ

Напомним, екатеринбургский гонщик Сергей Карякин после возвращения с ралли «Дакар-2019» рассказал, что проведет соревнования на территории Исети. Гонки планировали провести 24 февраля, но отложили их на неделю и в итоге поменяли место для соревнований. Призовой фонд составит 500 тысяч рублей.

«Дакар-2019» не порадовал Сергея Карякина. Гонщик из Екатеринбурга впервые выступал на багги и попал в серьезную аварию на седьмом этапе. На остальных этапах Карякина тоже преследовали неудачи. Поэтому ему не удалось занять призовое место.