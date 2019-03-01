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Сергей Карякин перенес гонки с городского пруда на ВИЗ

13:43, 01 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Соревнования пройдут в воскресенье, 3 марта в 11:00.

Гонщик Сергей Карякин перенес мотогонки с городского пруда Екатеринбурга на ВИЗ. Об этом спортсмен написал на странице в Facebook. Он сообщил, что соревнования пройдут в воскресенье, 3 марта в 11:00, по адресу Большой конный переулок, 6, и добавил, что на гонках будут конкурсы и призы, а также детские квадроциклы.


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Напомним, екатеринбургский гонщик Сергей Карякин после возвращения с ралли «Дакар-2019» рассказал, что проведет соревнования на территории Исети. Гонки планировали провести 24 февраля, но отложили их на неделю и в итоге поменяли место для соревнований. Призовой фонд составит 500 тысяч рублей.

«Дакар-2019» не порадовал Сергея Карякина. Гонщик из Екатеринбурга впервые выступал на багги и попал в серьезную аварию на седьмом этапе. На остальных этапах Карякина тоже преследовали неудачи. Поэтому ему не удалось занять призовое место.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, соревнования, пруд, ВИЗ, гонка, Екатеринбург, Сергей Карякин
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