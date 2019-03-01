Матч «Динамо» — «Спартак» предложили провести в Екатеринбурге
14:16, 01 Март 2019
Арену, где планировали сыграть московские команды, признали негодной. «Урал» готов протянуть руку помощи.
Футбольный клуб «Урал» может предоставить поле Уральской футбольной академии для проведения матча «Динамо» — «Спартак». С таким предложением выступил президент екатеринбуржской команды Григорий Иванов, пишет ТАСС.
В пресс-службе «Урала» ЕТВ подтвердили, что клуб готов помочь соперникам по РПЛ. «У нас был опыт проведения подобных матчей в Екатеринбурге: в 2013 году „Спартак“ и „Терек“ сыграли на Центральном стадионе. Недавно в город приезжала комиссия РФС и РПЛ, и поле стадиона Уральской футбольной академии признали одним из лучших в России, поэтому нет проблем, чтобы проводить там игры», — рассказал пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.
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«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
В «Урале» считают, что «Динамо» и «Спартак» постараются найти поле поближе к Москве, но подчеркивают, что Екатеринбург «всегда готов протянуть руку помощи».
Ранее комиссия РПЛ отказала «Динамо» в проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Москве. Встреча должна пройти 10 марта. Стадион Уральской футбольной академии числится резервной ареной «Урала». Екатеринбургская команда 2 марта возобновляет сезон РПЛ: на «Екатеринбург Арену» пожалует питерский «Зенит».
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