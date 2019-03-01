В «Урале» считают, что «Динамо» и «Спартак» постараются найти поле поближе к Москве, но подчеркивают, что Екатеринбург «всегда готов протянуть руку помощи».

Ранее комиссия РПЛ отказала «Динамо» в проведении матча 19-го тура со «Спартаком» на стадионе в Москве. Встреча должна пройти 10 марта. Стадион Уральской футбольной академии числится резервной ареной «Урала». Екатеринбургская команда 2 марта возобновляет сезон РПЛ: на «Екатеринбург Арену» пожалует питерский «Зенит».