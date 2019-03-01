«Автомобилист» снова обыграл «Трактор» в Кубке Гагарина

«

«

,

,

«





В первом периоде хоккеист « Автомобилиста» Андрей Обидин забил первую шайбу — взять ворота соперников удалось уже на третьей минуте. Челябинцы смогли сравнять счет через 24 секунды , и до перерыва счет не менялся. Во втором периоде екатеринбуржцы оказались более успешными , сначала Найджел Доус реализовал больинство , а потом забили еще шайбу — в меньшинстве.





В третьем периоде « Трактор» смог добыть еще одно очко , как и екатеринбуржцы. Встреча закончилась счетом 4:2.

Вторая игра с ХКТрактор» закончилась дляАвтомобилиста» победой — по итогам двух встреч счет в 1\8 Кубка Гагарина стал 2:0 в пользу екатеринбургских хоккеистов. Прошедший накануне28 февраляматч состоялся в КРКУралец».