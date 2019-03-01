«Автомобилист» снова обыграл «Трактор» в Кубке Гагарина
08:42, 01 Март 2019
Встреча на домашней арене екатеринбуржцев закончилась со счетом 4:2.
Вторая игра с ХК «Трактор» закончилась для «Автомобилиста» победой — по итогам двух встреч счет в 1\8 Кубка Гагарина стал 2:0 в пользу екатеринбургских хоккеистов. Прошедший накануне, 28 февраля, матч состоялся в КРК «Уралец».
В первом периоде хоккеист «Автомобилиста» Андрей Обидин забил первую шайбу — взять ворота соперников удалось уже на третьей минуте. Челябинцы смогли сравнять счет через 24 секунды, и до перерыва счет не менялся. Во втором периоде екатеринбуржцы оказались более успешными, сначала Найджел Доус реализовал больинство, а потом забили еще шайбу — в меньшинстве.
В третьем периоде «Трактор» смог добыть еще одно очко, как и екатеринбуржцы. Встреча закончилась счетом 4:2.
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