Афиша не для всех: говорим о личном и побеждаем в «Последнем герое»
Весенние тренды
Фото: pixabay
Чемпион России и вице-чемпион Европы по макияжу Владимир Калинчев познакомит екатеринбурженок с весенними трендами. «Создавать красивые макияжи и модные образы можно, не выходя из дома. Многие девушки боятся экспериментировать со своим внешним видом и не используют яркие цвета при макияже. Но если посмотреть мой мастер класс и затем немного потренироваться в технике нанесения косметики, я вам гарантирую, что вы будете ловить на себе восторженные взгляды мужчин», — отмечает визажист MaxFactor в России. Также мастер обещает разобрать ошибки, которые дамы совершают ежедневно, когда наносят макияж.
Что:
мастер-класс по макияжу
Где: ТРЦ «Гринвич», первый этаж напротив магазина Mango (ул. 8 Марта, 46)
Когда: 1 марта в 19:00
Сколько: бесплатно
Электроника из Ирландии
Фото: vk.com/club180141
Ирландец VNV Nation выступит в Екатеринбурге с альбомом Noire. Выступления Ронана Харриса совмещают поэтическую лирику с танцевальными битами и инди-электроникой. Кроме того, в репертуар VNV Nation входят баллады и фрагменты пост-классических саундтреков. Три предыдущих альбома исполнителя достигли топ-10 чартов в Германии и попали в топ-5 по версии Billboard в Америке.
Что: концерт VNV Nation
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: от 1600 рублей, билеты можно приобрести по ссылке
Упасть и подняться
Фото: pixabay
Однажды в Мексике трое приятелей изрядно выпили и начали признаваться в своих неудачах. Когда товарищи выслушали друг друга, то поняли, что обсуждение проблем помогает проанализировать опыт и сделать полезные выводы. С тех пор они организовали Fuckup Nights и стали путешествовать по миру, чтобы говорить о неудачах с другими заинтересованными людьми.
Сегодня 300 городов со всех уголков страны готовы принять у себя это мероприятие. В 2018 году к Fuckup Nights присоединился Екатеринбург. В первый весенний день в столице Урала пройдет очередная встреча, на которой будут четыре спикера: бренд-шеф Владимир Олькиницкий, арт-директор декоративной мастерской Myza Елена Жукова, руководитель отдела продаж Кирилл Шурыгин, владелица школы ногтевого сервиса «Нейлкутюр» Юлия Хасанова. Они расскажут екатеринбуржцам свои истории взлетов и падений.
Что: вечеринка факапов
Где: бывший цех типографии «Уральский рабочий», лофт-пространство «Плэйс» (пр. Ленина, 49Б)
Когда: 1 марта в 20:00
Сколько: бесплатно, по регистрации
Проверка на прочность
Фото: pixabay
В марте стартует новый сезон «Последнего героя», ведущим которого станет екатеринбурженка Яна Троянова. В связи с началом очередного приключенческого шоу, в котором актеры будут бороться за победу с экстрасенсами, в уральской столице решили найти своих героев. В субботу екатеринбуржцев приглашают в ТЦ «Сила воли», чтобы проверить нервы и силу духа. Любой желающий сможет почувствовать себя участником шоу: для них установят десять ящиков с пауками, тараканами, удавом и прочей живностью. Тот, кто преодолеет свои страхи и обойдет других участников, получит призы от телеканала ТВ-3. К участию допускаются люди старше 16 лет.
Что:
«Последний герой» в Екатеринбурге
Где: ТЦ «Сила воли» (ул. Толмачева, 22)
Когда: 2 марта в 14:30
Сколько: бесплатно, захватите с собой смелость
Простое число
Фото: wikipedia
Март в Екатеринбурге начнется с зажигательной IDM-группы«Самое большое простое число» (СПБЧ). На счету СПБЧ альбомы«Снегири», «Я думаю, для этого не придумали слово», «Здесь и всегда», «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В 2017 году музыкальный коллектив принял участие в съемках фильма «Про любовь. Только для взрослых». Теперь он выступит в столице Урала с презентацией нового сборника«Мы не спали, мы снились».
Что: концерт группы «Самое большое простое число»
Где: Дом Печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 900 рублей, билеты можно купить здесь
Четыре с половиной октавы
Фото: afisha.yandex.ru
Хор Турецкого приедет в Екатеринбург в начале марта. Зрителей и слушателей ждет палитра мужских голосов в диапазоне четырех с половиной октав: от бас-профундо до тенор-альтино.
За час артисты исполнят для слушателей произведения разных эпох от Баха до Rammstein, покажут невероятную драматическую игру и театральный антураж. Хор Турецкого превратит концерт в незаурядное и наполненное энергетикой шоу и лишний раз подтвердит свой мировой статус.
Что: концерт хора Турецкого
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 2 марта в 19:00
Сколько: 2000-7000 рублей, билеты здесь
Multiverse
Фото: vk.com/yoav_new
Динамичная многомерность звучания, элементы кинематографа, смесь трип-хопа, электроники, эфира и эксцентрики. Таким вышел новый альбом исполнителя YOAV.
Работа над Multiverse началась еще в 2013 году. Тогда YOAV путешествовал по Азии, не задумываясь о чем-то конкретном. Он просто искал, что делать дальше, и решил уйти от педалей, которые он использовал на концертах для зацикливания звуков. Так появились контуры Multiverse, которые затем оформились в полноценный альбом. Екатеринбуржцы услышат эксперименты YOAV вживую на сцене Дома Печати 3 марта.
Что: концерт YOAV
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 3 марта в 19:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты здесь
70 оркестрантов Дидюли
Фото: vk.com/didula_official
Гитарист-виртуоз Дидюля давно мечтал о работе с симфоническим оркестром. Его мечта сбылась. Музыкант встретился с талантливым дирижером Ли Оттой, которая помогла ему приобщиться к современному симфоническому звуку и перевернула сознание.
Совместный эксперимент с Ли Оттой начался еще 12 лет назад. Дидюля записал с ней альбом «Музыка неснятого кино», который дал гитаристу колоссальный опыт и новый алгоритм работы. Итогом стала пластинка 2014 года, на которую попали лучшие произведения Дидюли в сопровождении симфонического оркестра. Этот альбом музыканта лег в основу выступления, накоторое услышат и увидят екатеринбуржцы в ККТ «Космос». На сцену вместе с Дидюлей выйдут 70 оркестрантов.
Что: концерт Дидюли
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 3 марта в 19:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Лебединое озеро
Фото: pixabay
Русский национальный классический балет привезет из Москвы классику театра — «Лебединое озеро». Трудолюбивый и талантливый коллектив сделает все, чтобы екатеринбуржцы надолго запомнили посещение балетного спектакля и оценили постановку.
Напомним, в основу сюжета легли фольклорные мотивы различных литературных, балетных и оперных произведений. Одетта, которая превращается в белого лебедя с приходом Луны, знакомится с принцем Зигфридом. Он празднует совершеннолетие в парке и видит ее… Что будет дальше в постановке Русского балета, екатеринбургские зрители узнают в марте.
Что: балет в двух действиях «Лебединое озеро»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 7 марта в 19:00
Сколько: 1000-2800 рублей, билеты по ссылке
Тело как искусство
Фото: pixabay
Весна откроется в Доме Метенкова фотовыставкой Яны Романовой «Вне себя». Экспозиция объединяет четыре проекта, в которых девушка рассказала о восприятии собственного тела и отношении к нему как к предмету искусства.
Одной из реализованных задумок Яны стала концепция «Теряя 31 августа». В течение года девушка пыталась худеть и фотографировала себя рядом с предметами, которые весили столько же, сколько ей удалось скинуть. В своих фотоработах Яна Романова показывает, чем оборачивается стремление к правильному весу. Кроме «Теряя 31 августа» вы увидите другие три проекта: «W», «Инструкция для богини» и «Близкое отношение».
Что:
фотовыставка «Вне себя»
Где: Дом Метенкова (ул. Карла Либкнехта, 36)
Когда: 7 марта в 19:00 по пригласительным и билетам, 9 марта в 17:00 состоится Artist talk с Яной Романовой
Сколько: 150 рублей для взрослых, льготный — 100 (встреча 9 марта стоит 100 рублей для всех), подробнее здесь
Юбилей Лолиты
Фото предоставлено организаторами
Женщина-ураган представит екатеринбуржцам юбилейную программу «Мне 55». Лолита Милявская споет для поклонников старые и новые композиции, подарит жителям уральской столицы свою любовь и энергию.
Кто-то говорит, что песни Лолиты резковаты, а она сама слишком эпатажна. Тем не менее певица считается одной из самых искренних исполнителей российской сцены, а ее песни — правдивыми и жизненными.
Что:
концерт Лолиты Милявской
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 8 марта в 19:00
Сколько: 1200-4000 рублей, билеты здесь
Крестный папа
Фото предоставлено организаторами
Летом 2018 года актер Сергей Безруков основал музыкальную группу «Крестный папа». Группа уже успела выпустить дебютный альбом и записать кавер «Романс» на песню группы «Сплин», а также песни на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого в рок-обработке.
По словам Безрукова, композиции «Крестного папы» рассказывают о радости жизни и любви. Самым сокровенным основатель группы поделится с екатеринбуржцами во время своей двухчасовой программы.
Что:
концерт группы «Крестный папа»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 8 марта в 19:00
Сколько: 1600-6000 рублей, билеты по ссылке
Еврейский род
Фото: afisha.yandex.ru
Эсфирь Львовна теряет во время войны всех близких: первенца, мать, отца и друзей. Теперь у нее растет сын, которому заботливая мать хочет найти чистокровную жену-еврейку. Но сыну не нравится, что мать уже все решила за него. Он хочет выбрать себе спутницу сам. В итоге Эсфирь будет счастлива, но как она к этому придет, узнаете в спектакле «Мой внук Вениамин». В постановке будет участвовать Лия Ахеджакова.
Что:
трагикомический спектакль «Мой внук Вениамин»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 9 марта в 19:00
Сколько: 1000-4500, билеты по ссылке
История о русской глубинке
Фото предоставлено организаторами
В провинцию приезжает художник из Москвы, который останавливается у сибиряка Тимофея. Житель столицы влюбляется в молодую дочь, чем злит ее ухажера. История выливается в уйму неожиданных ситуаций. Как справится с проблемой москвич? Увидите на представлении.
Что:
спектакль «Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 10 марта в 19:00
Сколько: 1000-4500 рублей, билеты здесь
Евгений Онегин
Фото предоставлено организаторами
Актер Дмитрий Дюжев прочитает отрывки из «Евгения Онегина» под аккомпанемент симфонического оркестра. Роман в стихах, написанный Александром Пушкиным, заставит зрителей растрогаться, а музыкальное оформление Сергея Прокофьева от метра и литератора Глеба Кржижановского усилят впечатление.
Что:
моноспектакль «Евгений Онегин»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 10 марта в 19:00
Сколько: 1800-4000 рублей, билеты по ссылке
Голый человек на сцене
Фото: pixabay
Интересуетесь театром, но не знаете, как реагировать на обнаженных людей на сцене? В Герценке предлагают обсудить этот вопрос и решить, голый человек на сцене — искусство или эпатаж? Организаторы мероприятия расскажут гостям, как менялось во времени восприятие обнаженного тела в театре и как это влияло на зрителя.
Это уже вторая лекция в библиотеке имени А. И. Герцена, которая рассчитана на тех, кто любит театр и желают глубже осознать свой зрительский опыт. Встречи проходят раз в месяц. Всего планируется пять лекций.
Что:
лекция «Обнажение и эпатаж на сцене»
Где: Центральная городская библиотека имени А. А. Герцена (ул. Чапаева, 5)
Когда: 13 марта в 18:30
Сколько: вход свободный, нужно лишь записаться здесь или по телефону 257-84-08
Вот и все! Читайте новую подборку через неделю. Удачных выходных!