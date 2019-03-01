Афиша не для всех: говорим о личном и побеждаем в «Последнем герое»

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Чего вы хотите больше? Поговорить по душам в спокойной обстановке или , наоборот , зарядиться адреналином на состязании с пауками и тараканами? В нашей традиционной афише найдутся занятия для всех.

Март в Екатеринбурге начнется не только с повышения температурыно и с горячих событий. Пора просыпаться после зимней спячки и осваивать всечто не успели сделать во время холодов. ЕТВ предлагает вам одеться поярче и отправиться на поиск приключений. Некоторые из них мы уже подобрали.