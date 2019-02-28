Высокинский ворвался в пятерку самых образованных мэров России
17:06, 28 Февраль 2019
Глава Екатеринбурга оказался в компании коллег из Калуги, Рязани, Нальчика и Абакана.
Александр Высокинский попал в рейтинг самых образованных градоначальников России. Мэр Екатеринбурга занял пятое место, пропустив вперед коллег из Калуги, Рязани, Нальчика, и Абакана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы со ссылкой на исследование Центра социальных инноваций «Черный куб».
При составлении рейтинга учитывали следующие факторы: образование, количество высших образований, своевременность получения образования, ученая степень, престижность вуза. За каждую из позиций мэрам начисляли определенное количество баллов. Александр Высокинский набрал 17 очков.
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