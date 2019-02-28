Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Высокинский ворвался в пятерку самых образованных мэров России

17:06, 28 Февраль 2019
on.jpg
Фото: ЕТВ
Глава Екатеринбурга оказался в компании коллег из Калуги, Рязани, Нальчика и Абакана.

Александр Высокинский попал в рейтинг самых образованных градоначальников России. Мэр Екатеринбурга занял пятое место, пропустив вперед коллег из Калуги, Рязани, Нальчика, и Абакана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы со ссылкой на исследование Центра социальных инноваций «Черный куб».

При составлении рейтинга учитывали следующие факторы: образование, количество высших образований, своевременность получения образования, ученая степень, престижность вуза. За каждую из позиций мэрам начисляли определенное количество баллов. Александр Высокинский набрал 17 очков.

Екатеринбург другими глазами: «Русская грамматика сложнее китайской»
Гуань Хунянь из Поднебесной признается в любви уральской столице, но отвергает местное метро.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Высокинский ворвался в пятерку самых образованных мэров России»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , образование, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 28.02.2019
Главные новости Екатеринбурга 28.02.2019
От Надежды Марковой
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
22 марта в 12:30
С Иван Абрамов