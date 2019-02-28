«Война Анны» Федорченко получила десять номинаций на «Нику»

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« Война Анны» претендует на награду в следующих номинациях: « Лучший игровой фильм», « Лучшая режиссерская работа», « Лучшая работа режиссера монтажа», « Лучшая операторская работа», « Лучшая сценарная работа», « Лучшая музыка к фильму», « Лучшая работа звукорежиссера», « Лучшая работа художника», « Лучшая женская роль», « Открытие года».





Фильм уральского режиссера Алексея Федорченко о Холокосте получил десять номинаций на премиюНика», которую раздает Российская академия кинематографических искусств. Список опубликовали на официальном сайте премии вчера27 февраля.