«Война Анны» Федорченко получила десять номинаций на «Нику»
08:20, 28 Февраль 2019
Главную российскую кинонаграду в двух номинациях может получить исполнительница главной роли Марта Козлова.
Фильм уральского режиссера Алексея Федорченко о Холокосте получил десять номинаций на премию «Ника», которую раздает Российская академия кинематографических искусств. Список опубликовали на официальном сайте премии вчера, 27 февраля.
«Война Анны» претендует на награду в следующих номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая женская роль», «Открытие года».
Фильм «Война Анны» уже успел завоевать любовь публики. В июне 2018 года кинокартина получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа екатеринбургского режиссера удостоилась приза зрительских симпатийна фестивале«Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех«Белых слонов».
Екатеринбург другими глазами: «Русская грамматика сложнее китайской»
Гуань Хунянь из Поднебесной признается в любви уральской столице, но отвергает местное метро.
Новое и интересное
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 27.02.2019
Афиша не для всех: отовариваем мечты и отправляемся на край снега
Развлечения
Традиционная подборка самых интересных и ярких событий уходящего и наступающего года от ЕТВ.