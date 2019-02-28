«Стасон в раю»: сын Чернецкого выпустил первый клип

Сын сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого и фронтмен группы « Ноль калорий» Станислав Чернецкий выпустил свой первый клип. Альбом « Чему быть , тому быть…» музыкант записал еще в 2017 году , а теперь подкрепил его видео на песню « Не Баден-Баден». Чернецкий в нем исполняет роль офисного работника , который мечтает о белоснежных пляжах , виски и красотке. « Стасон в раю», — так описывают эмоции героя , который выбрался с работы.





« Я веселый парень с волосатым брюхом , повяжу бандану над своим обгоревшим ухом», — поет Чернецкий-младший.





В подписи к видео исполнителя называют « музицирующим человеком и неординарным артистом». Однако главная деятельность Станислава Чернецкого — это бизнес.



