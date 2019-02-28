«Стасон в раю»: сын Чернецкого выпустил первый клип
16:24, 28 Февраль 2019
Станислав Чернецкий исполнил роль офисного работника в клипе «Не Баден-Баден».
Сын сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого и фронтмен группы «Ноль калорий» Станислав Чернецкий выпустил свой первый клип. Альбом «Чему быть, тому быть…» музыкант записал еще в 2017 году, а теперь подкрепил его видео на песню «Не Баден-Баден». Чернецкий в нем исполняет роль офисного работника, который мечтает о белоснежных пляжах, виски и красотке. «Стасон в раю», — так описывают эмоции героя, который выбрался с работы.
«Я веселый парень с волосатым брюхом, повяжу бандану над своим обгоревшим ухом», — поет Чернецкий-младший.
В подписи к видео исполнителя называют «музицирующим человеком и неординарным артистом». Однако главная деятельность Станислава Чернецкого — это бизнес.
Пока что у клипа 600 просмотров, давайте поможем Стасону сделать больше:
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СтаниславЧернецкий #НеБаденБаден Станислав Чернецкий — музицирующий человек, фронтмен группы «Ноль калорий», яркий неординарный артист представляет свой первый сольный клип на композицию «Не Баден-Баден». ✅
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