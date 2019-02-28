Шезлонги, сцена и горка: каким получился «МЕГА-парк» за полмиллиарда
14:08, 28 Февраль 2019
Официальное открытие нового общественного пространства запланировано на 25 мая, но ЕТВ погулял по нему уже сейчас.
Пока одни ТЦ не могут даже убрать снег перед своим крыльцом (по крайней мере, мэрия утверждает, что в завалах виноваты бизнесмены и ТСЖ), другие — на свои деньги и с энтузиазмом делают новые общественные пространства. Чтобы жители Екатеринбурга могли проводить время не только в магазинах, но в красивом, зеленом и дружелюбном пространстве. Такое появилось внезапно на окраине города — около ТЦ МЕГА.
Бывшее раньше унылой парковкой пространство назвали «МЕГА-парком»: в целом, он поддерживает стиль, который ТЦ взял во время реконструкции, — скандинавский минимализм с отделкой из натуральных материалов (камень и дерево). Территорию поделили на шесть зон, на которых найдется место каждому посетителю ТЦ и даже тем, кто приехал специально ради парка. Руководство МЕГИ надеется, что таких тоже будет немало.
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Фото: пресс-служба МЕГИ
Хотите отдохнуть после многочасового шоппинга? Вот вам шезлонги (!) и скамейки, хотите добавить к своим тренировкам воркаут на открытом воздухе? Есть боксерская груша, шведская стенка, канаты, штанга и турники. Вы с детьми? Пока расслабляетесь, можно отправить ребенка поиграть на специальную площадку, которая имитирует полосу препятствий — ваш гиперактивный отпрыск точно будет доволен. Попить кофе и сходить в туалет можно в кафетерии на территории парка, для этого не нужно возвращаться в ТЦ.
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А еще — зона для мероприятий. Там есть и сцена (в углублении, чтобы зрители могли комфортно разместиться в небольшом амфитеатре), и место для мастер-классов и небольших вечеринок. В целом ее собираются задействовать и для летних музыкальных фестивалей — МЕГА полюбила привозить российских и иностранных артистов, просто чтобы порадовать гостей.
Сегодня, 28 февраля, «МЕГА-парк» показали журналистам и блогерам Екатеринбурга. Смелость ТЦ удивила — показывать благоустройство зимой рискованно (это вам в мэрии любого города скажут — сезон-то с мая по октябрь). Но это легко объяснимо: когда есть деньги и задор, никакая сезонность не помеха.
Управляющая МЕГИ Айше Агекян рассказала ЕТВ, что торговый центр вложил в парк больше 500 миллионов рублей и формирует бюджеты на следующие годы с учетом содержания общественного пространства.
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Фото: пресс-служба МЕГИ
Если вы, как и мы, задаетесь вопросом, а где же самое главное в парке — то есть зелень и деревья — ответ есть. И растения — есть. Просто они первогодки, которых нужно обязательно укрывать снегом. Кое-где видно елочки, но, как завершила Аише Агекян, к началу лета все кустарники и деревья будут на виду. И парк оживет! В прямом и переносном смысле — все большие мероприятия тоже запланированы на теплое время года.
При этом «МЕГА-парк» задумывался как круглогодичный. Гулять и заниматься спортом там можно уже сейчас — если вас не смущает легкий минус. Парк доступен для всех посетителей.
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Официальное открытие парка намечено на 25 мая.
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