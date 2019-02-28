Шезлонги, сцена и горка: каким получился «МЕГА-парк» за полмиллиарда

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Сегодня , 28 февраля, « МЕГА-парк» показали журналистам и блогерам Екатеринбурга. Смелость ТЦ удивила — показывать благоустройство зимой рискованно ( это вам в мэрии любого города скажут — сезон-то с мая по октябрь). Но это легко объяснимо: когда есть деньги и задор , никакая сезонность не помеха.





Управляющая МЕГИ Айше Агекян рассказала ЕТВ , что торговый центр вложил в парк больше 500 миллионов рублей и формирует бюджеты на следующие годы с учетом содержания общественного пространства.

А еще — зона для мероприятий. Там есть и сценав углублениичтобы зрители могли комфортно разместиться в небольшом амфитеатре), и место для мастер-классов и небольших вечеринок. В целом ее собираются задействовать и для летних музыкальных фестивалей — МЕГА полюбила привозить российских и иностранных артистовпросто чтобы порадовать гостей.