«Счастливого нового дня смерти»: убийца в маске против юных дарований

Молодежный триллер « Счастливого дня смерти» получил неожиданный сиквел с возрастным рейтингом 18+. Первая часть стала вариацией на тему « Дня сурка». Главная героиня Триш в свой день рожденья погибает от рук маньяка в маске страшного младенца ( символа университета). Жуткий день повторяется , пока девушка не узнает , кто пытался ее убить. Список недоброжелателей получился объемным , поэтому Триш пришлось умереть 11 раз. Но за это время она успела наладить отношения с отцом , влюбиться в ботаника и бросить женатого преподавателя.



