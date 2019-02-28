«Счастливого нового дня смерти»: убийца в маске против юных дарований
19:00, 28 Февраль 2019
Почему хоррор-версия «Дня сурка» получилась хуже первой части.
Молодежный триллер «Счастливого дня смерти» получил неожиданный сиквел с возрастным рейтингом 18+. Первая часть стала вариацией на тему «Дня сурка». Главная героиня Триш в свой день рожденья погибает от рук маньяка в маске страшного младенца (символа университета). Жуткий день повторяется, пока девушка не узнает, кто пытался ее убить. Список недоброжелателей получился объемным, поэтому Триш пришлось умереть 11 раз. Но за это время она успела наладить отношения с отцом, влюбиться в ботаника и бросить женатого преподавателя.
Причина продолжения — в больших в кассовых сборах: в свое время триллер обогнал даже «Бегущего по лезвию». Второй фильм вышел в российском прокате под названием «Счастливого нового дня смерти» (продавцы билетов выговаривают это с трудом). Режиссер Кристофер Лэндон увлекся научной фантастикой и решил объяснить, откуда взялась временная петля, которая позволила обезвредить убийцу.
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Фото: кадр из фильма
Научным объяснением режиссер убил весь смысл первого фильма, где перезапуск дня воспринимался как дар свыше. Теперь же оказывается, что Триш пришлось умирать из-за экспериментов группы студентов, которые пытались замедлить время с помощью машины СИСЯ (во имя диплома). Во время попытки вернуть все на место Триш снова попадает в «День сурка», но уже в параллельной реальности, где жива ее мать, но парень встречается с главной стервой.
Фото: кадр из фильма
Костюм убийцы разработал автор знаменитой маски Призрачного лица из франшизы «Крик» Тони Гарднер. Маньяки во второй части фильма тоже есть. Один из них — осужденный, которого привезли из тюрьмы на операцию, второй — снова знакомый Триш (обойдемся без спойлеров). Однако во второй части девушка не хочет ждать нападения и убивает себя сама по вечерам. Тянуть время ей приходится, чтобы студенты смогли подобрать нужное уравнение и вернуть ее обратно.
Фото: кадр из фильма
Режиссер явно перемудрил с идеей про опыты юных дарований физики. Псевдонаучные разговоры отодвигают в сторону фееричные уходы главной героини из жизни, которые превращали картину в легкую черную комедию. Драматическая часть про смирение с утратой родных тоже выглядит слабо. В фильме есть сцена после титров с заделом на триквел. Там, судя по всему, уже будут фигурировать военные. Очень странные дела. Хотя на успех первой части не приходится рассчитывать даже сейчас.
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