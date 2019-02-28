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Пассажиры вокзала в Екатеринбурге смогут отправить открытки к 8 Марта

11:02, 28 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Праздничные карточки обещают бесплатно доставить в любую точку страны и за рубеж.

Пассажиры железнодорожного вокзала в Екатеринбурге смогут бесплатно отправить открытку к 8 марта. Получить праздничную карточку и марки можно 1 марта с 12:00 до 14:00 на информационной стойке на втором этаже здания. Открытку нужно подписать и бросить в специальные почтовые ящики. Их доставят в любую точку России и за рубеж.

Такие же акции пройдут на вокзале в Нижнем Тагиле, Перми, Тюмени, Сургуте и Нижневартовске, сообщили в пресс-службе СвЖД. А 8 марта пассажиркам в поездах дальнего следования будут дарить сладости, а на вокзале — вручать весенние цветы.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Вокзал , праздник, 8 Марта
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