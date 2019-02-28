Пассажиры вокзала в Екатеринбурге смогут отправить открытки к 8 Марта
11:02, 28 Февраль 2019
Праздничные карточки обещают бесплатно доставить в любую точку страны и за рубеж.
Пассажиры железнодорожного вокзала в Екатеринбурге смогут бесплатно отправить открытку к 8 марта. Получить праздничную карточку и марки можно 1 марта с 12:00 до 14:00 на информационной стойке на втором этаже здания. Открытку нужно подписать и бросить в специальные почтовые ящики. Их доставят в любую точку России и за рубеж.
Такие же акции пройдут на вокзале в Нижнем Тагиле, Перми, Тюмени, Сургуте и Нижневартовске, сообщили в пресс-службе СвЖД. А 8 марта пассажиркам в поездах дальнего следования будут дарить сладости, а на вокзале — вручать весенние цветы.
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