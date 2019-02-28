Красный бархат: Ural Opera Ballet презентовал занавесы ручной работы

Новые занавесы, которые зрители увидят на премьере одноактного балета Джорджа Баланчина «Вальпургиева ночь», презентовали сегодня. Одни из них — классический: из бархата, антрактно-раздвижной. Второй — подъемно-опускной и представляет собой живописное полотно Михаила Ларионова «Улица в провинции». Оригинал картины находится в Екатеринбургском музее изобразительного искусства.

По словам замдиректора по науке Екатеринбургского музея изобразительных искусств Зои Таюровой, небольшое полотно, которое представлено на занавесе, — это одна из более чем 50 работ, входящих в коллекцию русского авангарда: «Она востребована и известна. И по праву считается одной самых цельных, полных и знаковых коллекций русского авангарда в России».