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Красный бархат: Ural Opera Ballet презентовал занавесы ручной работы

17:02, 28 Февраль 2019
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Фото: Ural Opera Ballet
Пять миллионов рублей были выделены театру после обращения к министру Мединскому.

Новые занавесы, которые зрители увидят на премьере одноактного балета Джорджа Баланчина «Вальпургиева ночь», презентовали сегодня. Одни из них — классический: из бархата, антрактно-раздвижной. Второй — подъемно-опускной и представляет собой живописное полотно Михаила Ларионова «Улица в провинции». Оригинал картины находится в Екатеринбургском музее изобразительного искусства.

По словам замдиректора по науке Екатеринбургского музея изобразительных искусств Зои Таюровой, небольшое полотно, которое представлено на занавесе, — это одна из более чем 50 работ, входящих в коллекцию русского авангарда: «Она востребована и известна. И по праву считается одной самых цельных, полных и знаковых коллекций русского авангарда в России».

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Фото: Ural Opera Ballet

Директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин подчеркнул, что прежний занавес появился в театре после реконструкции 1 февраля 1983 года: «Занавес достойный, но за 36 лет пришел в неподобающее состояние».

Андрей Шишкин
директор Екатеринбургского театра оперы и балета

Театр неоднократно обращался в Минкульт с просьбой выделить средства на новый занавес. Возымело действие мое личное обращение к Мединскому [министр культуры РФ — прим. ЕТВ]. Нам выделили пять миллионов рублей. И мы посчитали, что этих денег нам хватит на два занавеса.

Андрей Шишкин

Классический занавес из красного немецкого бархата состоит из двух половин, каждая 7×9 метров, весит 120 килограммов — с пропиткой и утяжелением, обеспечивающими непроникновение света и проникновение звука. Плюс металлические нити в росписи традиционного греческого орнамента и кисти ручной работы.

Красный цвет выбран на перспективу. «Театр обладает проектом наших будущих ремонтно-реставрационных работ. И мы знаем, что в зале будут красные кресла», — отметил Андрей Шишкин. Второй занавес выполнен из импортной ткани — бесшовной вязи. Расписывали его вручную мастера из Санкт-Петербурга. Работы по изготовлению новых занавесов для Ural Opera Ballet шли на протяжении года.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Ural Opera Ballet, занавес, премьера, Вальпургиева ночь, Андрей Шишкин
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