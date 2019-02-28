Красный бархат: Ural Opera Ballet презентовал занавесы ручной работы
Новые занавесы, которые зрители увидят на премьере одноактного балета Джорджа Баланчина «Вальпургиева ночь», презентовали сегодня. Одни из них — классический: из бархата, антрактно-раздвижной. Второй — подъемно-опускной и представляет собой живописное полотно Михаила Ларионова «Улица в провинции». Оригинал картины находится в Екатеринбургском музее изобразительного искусства.
По словам замдиректора по науке Екатеринбургского музея изобразительных искусств Зои Таюровой, небольшое полотно, которое представлено на занавесе, — это одна из более чем 50 работ, входящих в коллекцию русского авангарда: «Она востребована и известна. И по праву считается одной самых цельных, полных и знаковых коллекций русского авангарда в России».
Фото: Ural Opera Ballet
Директор Ural Opera Ballet Андрей Шишкин подчеркнул, что прежний занавес появился в театре после реконструкции 1 февраля 1983 года: «Занавес достойный, но за 36 лет пришел в неподобающее состояние».
Театр неоднократно обращался в Минкульт с просьбой выделить средства на новый занавес. Возымело действие мое личное обращение к Мединскому [министр культуры РФ — прим. ЕТВ]. Нам выделили пять миллионов рублей. И мы посчитали, что этих денег нам хватит на два занавеса.
Классический занавес из красного немецкого бархата состоит из двух половин, каждая 7×9 метров, весит 120 килограммов — с пропиткой и утяжелением, обеспечивающими непроникновение света и проникновение звука. Плюс металлические нити в росписи традиционного греческого орнамента и кисти ручной работы.
Красный цвет выбран на перспективу. «Театр обладает проектом наших будущих ремонтно-реставрационных работ. И мы знаем, что в зале будут красные кресла», — отметил Андрей Шишкин. Второй занавес выполнен из импортной ткани — бесшовной вязи. Расписывали его вручную мастера из Санкт-Петербурга. Работы по изготовлению новых занавесов для Ural Opera Ballet шли на протяжении года.