Капитан «Уральских пельменей» назвал Путина популяризатором дзюдо

Капитан команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков и бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Наталья Голомидова провели мастер-класс для волонтеров международного турнира «Большой шлем». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



За один час волонтеры провели полноценную тренировку — от разминки до отработки бросков. Андрей Рожков обрадовался, что ребятами пришли подготовленными. »Разминка — это вообще самая важная вещь в дзюдо. Может быть, им в жизни понадобится, может они завтра встанут, вспомнят меня и разгонят кровь», — рассказал актер. Капитан «Уральских пельменей надеется, что российские спортсмены покажут иностранцам, кто в мире самый сильный в дзюдо. При этом Рожков добавил, что «Владимир Владимирович [Путин] показал миру, что такое дзюдо».