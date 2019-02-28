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Капитан «Уральских пельменей» назвал Путина популяризатором дзюдо

18:33, 28 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба РМК
Андрей Рожков провел мастер-класс для волонтеров турнира «Большой шлем».

Капитан команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков и бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Наталья Голомидова провели мастер-класс для волонтеров международного турнира «Большой шлем». Об этом сообщает пресс-служба РМК.

За один час волонтеры провели полноценную тренировку — от разминки до отработки бросков. Андрей Рожков обрадовался, что ребятами пришли подготовленными. »Разминка — это вообще самая важная вещь в дзюдо. Может быть, им в жизни понадобится, может они завтра встанут, вспомнят меня и разгонят кровь», — рассказал актер. Капитан «Уральских пельменей надеется, что российские спортсмены покажут иностранцам, кто в мире самый сильный в дзюдо. При этом Рожков добавил, что «Владимир Владимирович [Путин] показал миру, что такое дзюдо».

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Ранее Уральская дзюдоистка Наталья Кузютина поучаствовала в совместной тренировке с Владимиром Путиным в Сочинском спортивном центре. Они выполняли упражнения в паре, после чего президент обнял ее и поцеловал.

Турнир «Большой шлем» пройднт в Екатеринбурге 15–17 марта в ДИВС «Уралочка». На данный момент зарегистрировано 455 дзюдоистов из 55 стран.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, Уральские пельмени, Андрей Рожков
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