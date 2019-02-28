Екатеринбуржцам вручат «Каннских львов» за лучший рекламный ролик

Екатеринбуржцы получат «Каннских львов» за лучший ремейк на рекламу. Стартовал прием работ на ежегодный конкурс креативной рекламы »Молодые Львы», который проходит в рамках Cannes lions Weekend. Организаторы предлагают горожанам создать ремейки любимых рекламных роликов, уложившись в 30 секунд.

Подать заявку на конкурс может любой желающий, главное, чтобы участнику было больше 18 лет. Работы принимаются до 25 марта 2019 года. Лучшие ролики отберут профессионалы рекламного рынка; победителей объявят 5 апреля. Создатели трех лучших роликов получат статуэтки «Молодые львы», экшн-камеры и бесплатный интенсив по рекламе и маркетингу АКАР Практикум. За первое место также дадут 10 тысяч рублей.

Заявку на участие в конкурсе можно оформить тут. А конкурсные видеоролики — предоставить в формате mp4 на электронную почту оргкомитета Mutovkin@bebrand.ru.

