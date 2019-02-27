В Екатеринбурге найдут компанию, которая построит академию Карполя
16:27, 27 Февраль 2019
Здание должны возвести к декабрю 2020 года.
Из бюджета Свердловской области выделят 412 миллиона рублей на строительство академии волейбола Николая Карполя. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Здание комплекса построят в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысяч квадратных метров. Академия волейбола будет состоять из десятиэтажного общежития и двухэтажного спортивно-тренировочного блока со столовой. Трибуны смогут вместить 410 человек.
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Фото: проектная документация
Проект академии подготовила архитектурная мастерская академика Белянкина. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года, добавили в пресс-службе «Уралочки».
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