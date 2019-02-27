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В Екатеринбурге найдут компанию, которая построит академию Карполя

16:27, 27 Февраль 2019
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Фото: проектная документация
Здание должны возвести к декабрю 2020 года.
Из бюджета Свердловской области выделят 412 миллиона рублей на строительство академии волейбола Николая Карполя. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Здание комплекса построят в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысяч квадратных метров. Академия волейбола будет состоять из десятиэтажного общежития и двухэтажного спортивно-тренировочного блока со столовой. Трибуны смогут вместить 410 человек.

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Фото: проектная документация

Проект академии подготовила архитектурная мастерская академика Белянкина. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года, добавили в пресс-службе «Уралочки».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, академия, академия Карполя, Николай Карполь, Свердловская область , Екатеринбург, волейбол, Николай Карполь
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