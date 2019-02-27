В Екатеринбурге найдут компанию, которая построит академию Карполя

Из бюджета Свердловской области выделят 412 миллиона рублей на строительство академии волейбола Николая Карполя. Об этом сообщается на портале госзакупок.





Здание комплекса построят в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысяч квадратных метров. Академия волейбола будет состоять из десятиэтажного общежития и двухэтажного спортивно-тренировочного блока со столовой. Трибуны смогут вместить 410 человек.



