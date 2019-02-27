Red Pepper отправит в Канны короткометражку с Серебряковым
19:21, 27 Февраль 2019
На время конкурса ролик придется удалить из сети.
Екатеринбургское рекламное агентство Red Pepper Films заявится на участие в Каннском кинофестивале. В качестве конкурсной работы выбрали короткометражку «Интервью», в которой снялся актер Алексей Серебряков. На время конкурса ролик придется удалить из сети.
«Взвесив все за и против, мы все же решили попытать удачу и убрать фильм из открытого доступа», — сообщили в группе агентства во «Вконтакте».
Red Pepper Films снял цикл мини-фильмов «Иваны, помнящие родство», продюсером которого выступила компания «Дядя Ваня». В одной из историй Алексей Серебряков исполняет роль детского писателя, который бросил свою семью и уехал в Москву. Через много лет одну из работ автора находит его дочь, которая раньше ничего не знала о своем отце. Девушка пытается разузнать больше о его жизни и берет у отца интервью.
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