Red Pepper отправит в Канны короткометражку с Серебряковым



« Взвесив все за и против , мы все же решили попытать удачу и убрать фильм из открытого доступа», — сообщили в группе агентства во « Вконтакте».





Red Pepper Films снял цикл мини-фильмов « Иваны , помнящие родство», продюсером которого выступила компания « Дядя Ваня». В одной из историй Алексей Серебряков исполняет роль детского писателя , который бросил свою семью и уехал в Москву. Через много лет одну из работ автора находит его дочь , которая раньше ничего не знала о своем отце. Девушка пытается разузнать больше о его жизни и берет у отца интервью.