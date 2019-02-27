Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Пианист Борис Березовский предложил Коляде поработать вместе

11:03, 27 Февраль 2019
52608786_10212863216831018_5558751497178578944_n.jpg
Фото: Facebook Николая Коляды
Музыкант захотел, чтобы драматург поставил пьесу Льва Яковлева, и заявил, что будет прилетать в уральскую столицу раз в месяц в качестве тапера.

Драматург Николай Коляда поделился на Facebook радостной новостью. Он заявил, что в его театре будет играть пианист Борис Березовский. Музыкант сказал, что хочет, чтобы Коляда поставил в театре пьесу Льва Яковлева, написанную по записным книжкам Венедикта Ерофеева. А затем добавил, что готов играть в Екатеринбурге раз в месяц в качестве тапера [музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии — немые фильмы — прим. ЕТВ].

Брошенные заводы Урала. Обретение дворца
История Уральского приборостроительного завода.

Николай Коляда был удивлен такому предложению и, конечно же, согласился. «Вот уже два часа прошло после нашей встречи, а я все сижу с отвисшей челюстью», — описал свое состояние драматург.

Борис Березовский родился в Москве и учился в специальной музыкальной школе имени Гнесиных, а затем в Московской консерватории. В 1988 году музыкант дебютировал в Лондоне, потом выступал во Франции. В 1990 году пианист получил золотую медаль на IX Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Кроме нее Березовский обладает другими наградами: четвертой премией Международного конкурса пианистов в Лидсе, премией года Немецкой ассоциации звукозаписи и многими другими. Сейчас Борис Березовский широко гастролирует по России и за рубежом, является заслуженным артистом России.

В Екатеринбурге за два месяца корь подхватили 35 человек
Прививки от заболевания поставили 13,5 тысячи жителей уральской столицы.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Пианист Борис Березовский предложил Коляде поработать вместе »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, гастроли, музыка, Коляда-театр, театр, Екатеринбург, Николай Коляда
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: лед и музыка
Развлечения
Афиша не для всех: лед и музыка
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
22 марта в 12:30
С Иван Абрамов
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 26.02.2019
Главные новости Екатеринбурга 26.02.2019
От Надежды Марковой
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.