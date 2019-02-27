Пианист Борис Березовский предложил Коляде поработать вместе
Драматург Николай Коляда поделился на Facebook радостной новостью. Он заявил, что в его театре будет играть пианист Борис Березовский. Музыкант сказал, что хочет, чтобы Коляда поставил в театре пьесу Льва Яковлева, написанную по записным книжкам Венедикта Ерофеева. А затем добавил, что готов играть в Екатеринбурге раз в месяц в качестве тапера [музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии — немые фильмы — прим. ЕТВ].
Николай Коляда был удивлен такому предложению и, конечно же, согласился. «Вот уже два часа прошло после нашей встречи, а я все сижу с отвисшей челюстью», — описал свое состояние драматург.
Борис Березовский родился в Москве и учился в специальной музыкальной школе имени Гнесиных, а затем в Московской консерватории. В 1988 году музыкант дебютировал в Лондоне, потом выступал во Франции. В 1990 году пианист получил золотую медаль на IX Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Кроме нее Березовский обладает другими наградами: четвертой премией Международного конкурса пианистов в Лидсе, премией года Немецкой ассоциации звукозаписи и многими другими. Сейчас Борис Березовский широко гастролирует по России и за рубежом, является заслуженным артистом России.