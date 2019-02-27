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«Екатеринбург Арена» выбыла из конкурса на звание лучшего стадиона

11:43, 27 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
В финал Stadium of the year 2018 вышли четыре российских спортивных сооружения, которые построили в Саранске, Волгограде, Самаре и Ростове.

Центральный стадион уральской столицы, который построили к ЧМ по футболу, выбыл из конкурса на звание лучшего стадиона в мире. Из семи российских спортивных сооружений в финал Stadium of the year 2018 вышли только четыре, которые построили в Саранске, Волгограде, Самаре и Ростове. Кроме них в финале оказались два стадиона Китая и Венгрии и по одному из Австралии и Турции, пишут на сайте конкурса.

Теперь десять объектов оценят эксперты. Они будут делать это, исходя из трех критериев: архитектурной ценности, функциональности и инноваций. Результаты объявят 7 марта.

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На сайте голосование за лучшие стадионы еще продолжается. Независимо от выбора жюри вы можете дальше выбирать из 27 кандидатов. Победитель, которого определят эксперты, получит одну награду, а лидер народного голосования — другую. Опрос на сайте международного конкурса завершится 3 марта. В прошлом году состязание выиграл московский стадион «Лужники».

Напомним, принять участие в конкурсе на звание лучшего стадиона мира могут только те объекты, которые открыли в 2018 году. Кроме того, организаторы конкурса оговаривают вместимость стадиона — не менее десяти тысяч человек.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Фром май харт, Екатеринбург, Екатеринбург Арена, стадион, ЧМ по футболу, конкурс
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