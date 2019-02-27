«Екатеринбург Арена» выбыла из конкурса на звание лучшего стадиона

Центральный стадион уральской столицы, который построили к ЧМ по футболу, выбыл из конкурса на звание лучшего стадиона в мире. Из семи российских спортивных сооружений в финал Stadium of the year 2018 вышли только четыре, которые построили в Саранске, Волгограде, Самаре и Ростове. Кроме них в финале оказались два стадиона Китая и Венгрии и по одному из Австралии и Турции, пишут на сайте конкурса.

Теперь десять объектов оценят эксперты. Они будут делать это, исходя из трех критериев: архитектурной ценности, функциональности и инноваций. Результаты объявят 7 марта.