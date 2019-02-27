«Екатеринбург Арена» выбыла из конкурса на звание лучшего стадиона
Центральный стадион уральской столицы, который построили к ЧМ по футболу, выбыл из конкурса на звание лучшего стадиона в мире. Из семи российских спортивных сооружений в финал Stadium of the year 2018 вышли только четыре, которые построили в Саранске, Волгограде, Самаре и Ростове. Кроме них в финале оказались два стадиона Китая и Венгрии и по одному из Австралии и Турции, пишут на сайте конкурса.
Теперь десять объектов оценят эксперты. Они будут делать это, исходя из трех критериев: архитектурной ценности, функциональности и инноваций. Результаты объявят 7 марта.
На сайте голосование за лучшие стадионы еще продолжается. Независимо от выбора жюри вы можете дальше выбирать из 27 кандидатов. Победитель, которого определят эксперты, получит одну награду, а лидер народного голосования — другую. Опрос на сайте международного конкурса завершится 3 марта. В прошлом году состязание выиграл московский стадион «Лужники».
Напомним, принять участие в конкурсе на звание лучшего стадиона мира могут только те объекты, которые открыли в 2018 году. Кроме того, организаторы конкурса оговаривают вместимость стадиона — не менее десяти тысяч человек.