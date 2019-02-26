Стартовали продажи билетов на ответный матч «Урала» со «Спартаком»
16:09, 26 Февраль 2019
Первая игра 1/4 финала Кубка России между этими командами завершилась со счетом 1:1.
Футбольный клуб «Урал» начал продавать билеты на ответный матч четвертьфинала Кубка России по «Спартаком». С 17:00 25 февраля стартовала онлайн-продажа тикетов на официальном сайте клуба. Болельщики смогут приобрести до пяти билетов в руки; владельцам клубных карт предоставляется скидка 10% на первый билет.
С 15:00 до 22:00 26 февраля приобрести билеты смогут держатели клубных карт и абонементов на домашние матчи «Урала» в сезоне 2018/19. Билеты можно приобрести в фирменном магазине клуба в ТРЦ «Гринвич» (вход со стороны Радищева — Вайнера). 27 февраля в 10:00 билеты будут доступны каждому.
Матч ¼ финала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Спартаком» состоится 7 марта в 19:00 на «Екатеринбург Арене». Изначально встречу хотели провести в конце февраля, но потом перенесли. Первая игра между этими командами завершилась со счетом 1:1.
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