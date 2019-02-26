Шипулин победил Урганта в офисном биатлоне

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Екатеринбургский спортсмен честно рассказал о том , как завершал карьеру: по его словам , вместе с тренером он разработал план , чтобы уйти на пике и с победой , но незадолго до своего последнего старта ( 25 декабря 2018 года на « Рождественской гонке») заболел. Прием антибиотиков и отсутствие тренировок привели к плохому результату.





На « Вечернем Урганте» обсуждалось , что Шипулин попробует себя в роли комментатора — он будет за кадром чемпионата мира по биатлону , который начнется 7 марта. Ургант не смог иронически не сравнить Антона с известным биатлонным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Биатлонист Антон Шипулин пришел в эфирВечернего Урганта» и подарил Ивану Урганту лыжи — шоумен перед этим рассказывалчто бегает по лесу не так уж и частовсего два раза за прошлый год). При этом Шипулин напомнил Ургантучто пять лет назадсразу после Олимпиады в Сочигде он взял золото в эстафетеон подарил ведущему книгу о биатлоне.Мне одна птичка напелачто ты ее уже почти прочитал», — улыбнулся Шипулин.