Шипулин победил Урганта в офисном биатлоне
08:07, 26 Февраль 2019
Екатеринбургский спортсмен рассказал шоумену о завершении карьеры и свободной жизни в эфире Первого канала.
Биатлонист Антон Шипулин пришел в эфир «Вечернего Урганта» и подарил Ивану Урганту лыжи — шоумен перед этим рассказывал, что бегает по лесу не так уж и часто (всего два раза за прошлый год). При этом Шипулин напомнил Урганту, что пять лет назад, сразу после Олимпиады в Сочи, где он взял золото в эстафете, он подарил ведущему книгу о биатлоне. «Мне одна птичка напела, что ты ее уже почти прочитал», — улыбнулся Шипулин.
Екатеринбургский спортсмен честно рассказал о том, как завершал карьеру: по его словам, вместе с тренером он разработал план, чтобы уйти на пике и с победой, но незадолго до своего последнего старта (25 декабря 2018 года на «Рождественской гонке») заболел. Прием антибиотиков и отсутствие тренировок привели к плохому результату.
На «Вечернем Урганте» обсуждалось, что Шипулин попробует себя в роли комментатора — он будет за кадром чемпионата мира по биатлону, который начнется 7 марта. Ургант не смог иронически не сравнить Антона с известным биатлонным комментатором Дмитрием Губерниевым.
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Видео: «Вечерний Ургант» / youtube
Также спортсмен рассказал о своей жизни после завершения карьеры: Антон признался, что сейчас проводит гораздо больше времени с семьей и меньше ограничивает себя в еде, хоть и по-прежнему тренируется 2-3 раза в неделю. «Нельзя резко прекращать тренировки, сердечко не выдержит», — сказал Шипулин.
За эфиром Первого канала следил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, о чем он и написал на своей странице в инстаграме. Напомним, глава региона одобрил кандидатуру Шипулина для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому округу.
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