Президент «Урала» размечтался о Лиге чемпионов

Хотеть и мочь — разные же вещи. Нужно быть реалистами. Очень просто заявить, что ты будешь в Европе, но за слова предстоит отвечать. И в Европе, если ты туда доехал, нужно не просто отметиться, а кого-нибудь немножко загрызть. Первым делом следует увеличить финансирование и укрепить состав, а потом делать всякие заявления.

Финансы решают многое. Но я не раз говорил, в этом нет секрета: моя цель — вытащить «Урал» в Лигу чемпионов. Я никому никогда не обещал, что Лига чемпионов у «Урала» будет завтра, но это не ажурная мечта, а земная, конкретная.