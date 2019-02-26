Президент «Урала» размечтался о Лиге чемпионов
18:52, 26 Февраль 2019
Ранее Григорий Иванов грезил только о еврокубках, но теперь конкретизировал свое желание.
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его цель — вывести команду в Лигу чемпионов. По словам футбольного функционера, это «не ажурная мечта, а земная, конкретная». Иванова цитирует «Матч ТВ».
Хотеть и мочь — разные же вещи. Нужно быть реалистами. Очень просто заявить, что ты будешь в Европе, но за слова предстоит отвечать. И в Европе, если ты туда доехал, нужно не просто отметиться, а кого-нибудь немножко загрызть. Первым делом следует увеличить финансирование и укрепить состав, а потом делать всякие заявления.
Финансы решают многое. Но я не раз говорил, в этом нет секрета: моя цель — вытащить «Урал» в Лигу чемпионов. Я никому никогда не обещал, что Лига чемпионов у «Урала» будет завтра, но это не ажурная мечта, а земная, конкретная.
Ранее президент «Урала» неоднократно заявлял, что хочет вывести свою команду в еврокубки. В 2017 году команда действительно остановилась в шаге от выхода в Лигу Европы, проиграв в финале Кубка России московскому «Локомотиву». Между тем, Лига чемпионов — главное футбольное соревнование Старого света.
В январе 2018 года Григорий Иванов дал откровенное интервью ЕТВ — о мечтах, проблемах, Екатеринбурге и прошлом.
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