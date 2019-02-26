По одной книге Алексея Иванова снимут два фильма
15:05, 26 Февраль 2019
Съемки документального фильма «Вилы» стартуют уже этим летом, а сценарий сериала подготовят к концу 2019 года.
Книгу Алексея Иванова «Вилы» экранизируют сразу дважды. По заказу телеканала «Россия» компания «Star Media» снимет восьмисерийный драматический сериал и документальный фильм.
Сценарий для этих проектов напишет сам Алексей Иванов, рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева. Иванов уже начал работу. «Экранизация книги нон-фикшн — уникальный случай. Если сценарий документального фильма будет написан близко к тексту, то сериальную историю Иванову придется придумывать практически с нуля, потому что сериал строится по другим драматургическим законам», — отметила Юлия Зайцева.
Алексей Иванов уже сотрудничает со «Star Media» по другому проекту: компания занимается экранизацией романа писателя «Сердце пармы», съемки начнутся через несколько месяцев.
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Я уже два года отклонял все предложения подобного рода, опасаясь повторения ситуации с фильмом «Тобол», когда создатели фильма перекроили мой сценарий до неузнаваемости. Но я увидел, что «Star Media» работает с «Сердцем пармы» как и должно лидерам рынка, а продюсер Дарья Лаврова требовательна к драматургии, и потому согласился снова стать сценаристом.
Съемки документального фильма «Вилы» стартуют уже этим летом, а сценарий сериала подготовят к концу 2019 года.
21 января в широкий прокат вышел фильм «Тобол», снятый по одноименной книге Алексея Иванова. Писатель раскритиковал картину. «Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора», — оценил Иванов.
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