По одной книге Алексея Иванова снимут два фильма

Я уже два года отклонял все предложения подобного рода , опасаясь повторения ситуации с фильмом « Тобол», когда создатели фильма перекроили мой сценарий до неузнаваемости. Но я увидел , что « Star Media» работает с « Сердцем пармы» как и должно лидерам рынка , а продюсер Дарья Лаврова требовательна к драматургии , и потому согласился снова стать сценаристом.

Алексей Иванов, писатель