Куйвашев позавидовал Урганту, который получил лыжи от Шипулина
16:37, 26 Февраль 2019
Губернатор не в первый раз намекает спортсмену, что ему нужен спортивный инвентарь.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил над другом биатлонистом Антоном Шипулиным, который поучаствовал в программе «Вечерний Ургант». Спортсмен подарил ведущему лыжи, чтобы он поддерживал себя в форме. «Видели вчера Антона у Урганта? Сегодня и ко мне в гости зашел. Правда, почему-то без лыж», — написал губернатор в соцсетях.
Губернатор уже не в первый раз намекает Шипулину, что ему нужны лыжи. Во время «Лыжни России» Куйвашев одолжил спортивный инвентарь биатлониста, чтобы преодолеть дистанцию. По словам губернатора, тогда он взял их только на время.
Райские кущи
Десять проектов, из-за которых любимые общественные пространства Екатеринбурга придется обходить.
Новое и интересное
Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Развлечения
Продавцы путевок радуются завершению кризиса и готовятся везти свердловчан в Турцю.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Главные новости Екатеринбурга 26.02.2019
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Развлечения
Прошедшая сегодня ночью репетиция завершилась раньше намеченного — вместо заявленных 4:00, техника ушла на базу около 23:00, а за ней потянулись военные.