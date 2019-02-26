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Куйвашев позавидовал Урганту, который получил лыжи от Шипулина 

16:37, 26 Февраль 2019
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Фото: Евгений Куйвашев в Instagram
Губернатор не в первый раз намекает спортсмену, что ему нужен спортивный инвентарь. 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил над другом биатлонистом Антоном Шипулиным, который поучаствовал в программе «Вечерний Ургант». Спортсмен подарил ведущему лыжи, чтобы он поддерживал себя в форме. «Видели вчера Антона у Урганта? Сегодня и ко мне в гости зашел. Правда, почему-то без лыж», — написал губернатор в соцсетях.

Губернатор уже не в первый раз намекает Шипулину, что ему нужны лыжи. Во время «Лыжни России» Куйвашев одолжил спортивный инвентарь биатлониста, чтобы преодолеть дистанцию. По словам губернатора, тогда он взял их только на время.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , губернатор, Вечерний Ургант, лыжи, Евгений Куйвашев, Антон Шипулин, Иван Ургант
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