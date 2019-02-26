Идов объяснил Дудю клип Лизы Монеточки на песню «90-е»

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« Клип не про 90-е , как и песня. Песня же про миф о 90-х , который сложился сейчас , который очень удобен нынешней официальной культуре. Что „ в 90-е убивали людей , и все бегали абсолютно голыми“ [цитата из песни Монеточки, — прим. ЕТВ] И именно на эту тему стебется Монеточка», — рассказал Михаил Идов.





Режиссер отметил , что « клип про тот культ Данилы Багрова как абсолютно положительного героя , который забронзовел в последние годы». В своем варианте он вывернул историю из « Брата» наизнанку , поместив вместо мужского персонажа девочку.

В новом выпускевДудя» на Youtube режиссерсценарист и экс-главред российского GQ Михаил Идов рассказалчто имел в виду клипом Монеточки на песню90-е». Екатеринбургская певица находится в образе главного герояБрата» Данилы Багроваа самое видео схематично воспроизводит события фильма. Клип вызвал неоднозначную реакциюсамой частой репликой былоЧто она может знать о 90-хесли родилась в 1999 году?»