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Идов объяснил Дудю клип Лизы Монеточки на песню «90-е»

16:17, 26 Февраль 2019
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Фото: скрин с видео на канале «вДудь» \ youtube
Сценарист «Лета» Кирилла Серебренникова вступился за уральскую певицу.
В новом выпуске «вДудя» на Youtube режиссер, сценарист и экс-главред российского GQ Михаил Идов рассказал, что имел в виду клипом Монеточки на песню «90-е». Екатеринбургская певица находится в образе главного героя «Брата» Данилы Багрова, а самое видео схематично воспроизводит события фильма. Клип вызвал неоднозначную реакцию, самой частой репликой было «Что она может знать о 90-х, если родилась в 1999 году?»

«Клип не про 90-е, как и песня. Песня же про миф о 90-х, который сложился сейчас, который очень удобен нынешней официальной культуре. Что в 90-е убивали людей, и все бегали абсолютно голыми“ [цитата из песни Монеточки, — прим. ЕТВ] И именно на эту тему стебется Монеточка», — рассказал Михаил Идов.

Режиссер отметил, что «клип про тот культ Данилы Багрова как абсолютно положительного героя, который забронзовел в последние годы». В своем варианте он вывернул историю из «Брата» наизнанку, поместив вместо мужского персонажа девочку.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, монеточка, музыка, Екатеринбург
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