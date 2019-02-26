Екатеринбуржцев попросили найти новые поверхности для «Стенограффии»

Организаторы всероссийского фестиваля уличного искусства «Стенограффия» попросили екатеринбуржцев найти новые объекты для росписи. Кроме уральской столицы в мероприятии участвуют и другие города: Омск, Томск, Оренбург, Ханты-Мансийск, Ноябрьск и Муравленко, Новый Порт и Мыс Каменный, сообщили ЕТВ организаторы «Стенограффии».

Если вы знаете, где в городе есть незапятнанные краской пятиэтажки, будки и другие постройки кроме памятников культурного наследия и архитектурных форм, то фотографируйте их и отправляйте на почту hello@stenograffia.ru с пометкой «Биржа поверхностей». Не забудьте также указать свои контакты, адрес места, где сделана фотография, и приложить краткое описание объекта.

Затем оргкомитет фестиваля вместе с партнерами и художниками внесет объекты в базу. К сожалению, преобразить все стены сразу не получится, но некоторые из них смогут стать частью уличного искусства. В 2019 году фестиваль «Стенограффия» состоится в десятый раз.