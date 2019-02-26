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Екатеринбургские «лисицы» обхитрили «Надежду» из Оренбурга

09:31, 26 Февраль 2019
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Фото: БК УГМК
Баскетбольный клуб УГМК победил соперниц с отрывом в 11 очков.

Екатеринбургские «лисицы» вновь порадовали своих болельщиков. В семнадцатом туре российской Премьер-лиги наши баскетболистки обыграли в гостях оренбургскую «Надежду». Они оторвались от соперниц на 11 очков, хотя начался матч не так радужно.

Первая четверть завершилась с перевесом в четыре очка в пользу соперниц. Но затем БК УГМК отладил защиту и во второй четверти вышел вперед. После перерыва «лисицы» продолжили натиск и, несмотря на минимальный отрыв во второй половине игры (на два очка в каждой четверти), вырвали победу у хозяек паркета. Итоговый счет — 74:63.

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Самой активной и меткой в матче с «Надеждой» стала Джонквел Джонс. Баскетболистка УГМК оформила дабл-дабл — 19 очков и 13 подборов. Чуть-чуть до дабл-дабла не добрала Кейла МакБрайд — 15 очков и восемь подборов.

Предыдущий матч в рамках Премьер-лиги тоже завершился победой УГМК. Тогда «лисицы» набрали красивое число очков — 100 и выиграли красноярский «Енисей». Екатеринбурженки продолжают возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги. Заключительный матч регулярного первенства страны они проведут дома против «Динамо» из Курска. Встреча состоится 1 марта в 19:00.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, игра, матч, баскетбол, БК УГМК, Свердловская область , Екатеринбург
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