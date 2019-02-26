Екатеринбургские «лисицы» обхитрили «Надежду» из Оренбурга

Екатеринбургские «лисицы» вновь порадовали своих болельщиков. В семнадцатом туре российской Премьер-лиги наши баскетболистки обыграли в гостях оренбургскую «Надежду». Они оторвались от соперниц на 11 очков, хотя начался матч не так радужно.

Первая четверть завершилась с перевесом в четыре очка в пользу соперниц. Но затем БК УГМК отладил защиту и во второй четверти вышел вперед. После перерыва «лисицы» продолжили натиск и, несмотря на минимальный отрыв во второй половине игры (на два очка в каждой четверти), вырвали победу у хозяек паркета. Итоговый счет — 74:63.