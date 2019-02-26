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«Автомобилист» разгромил «Трактор» в первом матче Кубка Гагарина

21:51, 26 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбуржцы забили три безответных шайбы на домашней площадке.

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал поход за Кубком Гагарина с убедительной победы. На домашней площадке подопечные Андрея Мартемьянова разделались с принципиальным соперником — челябинским «Трактором».

Встреча ¼ финала завершилась со счетом 3:0. Забитыми шайбами отметились Найджел Доус, Дэн Секстон и Анатолий Голышев. «Автомобилист» и «Трактор» впервые между собой сыграли в плей-офф КХЛ. Интересно, что челябинцы уже в третий раз в сезоне не смогли распечатать ворота екатеринбуржцев.

Вторая встреча четвертьфинальной серии между «Автомобилистом» и «Трактором» состоится 28 февраля в 19:00 в Екатеринбурге. Для выхода в полуфинал одной из команд нужно четыре победы.

Райские кущи
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Кубок Гагарина, хк трактор, ХК Автомобилист
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