«Автомобилист» разгромил «Трактор» в первом матче Кубка Гагарина
21:51, 26 Февраль 2019
Екатеринбуржцы забили три безответных шайбы на домашней площадке.
Хоккейный клуб «Автомобилист» начал поход за Кубком Гагарина с убедительной победы. На домашней площадке подопечные Андрея Мартемьянова разделались с принципиальным соперником — челябинским «Трактором».
Встреча ¼ финала завершилась со счетом 3:0. Забитыми шайбами отметились Найджел Доус, Дэн Секстон и Анатолий Голышев. «Автомобилист» и «Трактор» впервые между собой сыграли в плей-офф КХЛ. Интересно, что челябинцы уже в третий раз в сезоне не смогли распечатать ворота екатеринбуржцев.
Вторая встреча четвертьфинальной серии между «Автомобилистом» и «Трактором» состоится 28 февраля в 19:00 в Екатеринбурге. Для выхода в полуфинал одной из команд нужно четыре победы.
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