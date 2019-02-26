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Алиса Прудникова рассказала об Уральской биеннале в Париже

15:24, 26 Февраль 2019
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Фото: уральский филиал ГЦСИ
Куратор выставки поделилась накопленным опытом в центре Помпиду.
Куратор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова рассказала о выставке и уральском искусстве в центре Помпиду в Париже. Об этом ЕТВ сообщили в уральском филиале ГЦСИ.

Алиса Прудникова прочитала лекцию «Приручая пустоту: индустриальная специфика современных художественных практик Урала». Комиссар биеннале подчеркнула, как важно развивать искусство в регионах. Спикер рассказала об опыте региональных выставочных проектов, в частности, Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В центре Помпиду также узнали об уральском филиале ГЦСИ, его специфике и региональной политике.
Райские кущи
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, биеннале, Биеннале современного искусства, Екатеринбург, ГЦСИ, Алиса Прудникова
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