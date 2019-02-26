Алиса Прудникова рассказала об Уральской биеннале в Париже



Алиса Прудникова прочитала лекцию « Приручая пустоту: индустриальная специфика современных художественных практик Урала». Комиссар биеннале подчеркнула , как важно развивать искусство в регионах. Спикер рассказала об опыте региональных выставочных проектов , в частности , Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В центре Помпиду также узнали об уральском филиале ГЦСИ , его специфике и региональной политике.

Куратор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова рассказала о выставке и уральском искусстве в центре Помпиду в Париже. Об этом ЕТВ сообщили в уральском филиале ГЦСИ.