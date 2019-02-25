В мэрии Екатеринбурга отберут участниц конкурса красоты plus size
10:45, 25 Февраль 2019
Обязательное требование к участницам — размер одежды от 48.
В Екатеринбурге объявили кастинг конкурса «Мисс PLUS SIZE Екатеринбург». Обязательное требование к участницам — размер одежды от 48. Также девушки должны быть старше 18 лет и иметь российское гражданство. Кастинг пройдет 4 марта в актовом зале на четвертом этаже мэрии по адресу Проспект Ленина 24А, с 14:00 до 18:00.
Девушкам нужно предварительно оставить заявку в сообщениях группы: указать номер телефона, имя, возраст и приложить две фотографии. На самом конкурсе участницам нужно будет рассказать о себе. Финальный состав определит конкурсная комиссия.
В прошлом году 29-летняя екатеринбурженка Анастасия Шатрова взяла один из титулов конкурса красоты plus size «Северная Аврора», который проходит в Санкт-Петербурге. Девушка работала в ГИБДД.
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