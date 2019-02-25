Уральский музыкант признался в авторстве «Песни матки»
08:45, 25 Февраль 2019
Фронтмен группы «Ромарио» Роман Луговых написал стихи для программы Елены Малышевой еще в 2014 году, но совершенно по другому поводу.
Уральский музыкант и фронтмен группы «Ромарио» Роман Луговых на своей странице во «ВКонтакте» рассказал историю «Песни о матке», на прошлой неделе прозвучавшей в эфире программы «Жить здорово!» Елены Малышевой на Первом канале. Исполнение (на сцену в костюме органа вышла актриса Светлана Галка) возмутило коммунистов, которые попросили отстранить Малышеву от работы.
Накануне, 24 февраля, Роман Луговых написал большой пост о том, что в 2014 году к нему обратилась Елена Малышева, с которой он уже сотрудничал как автор и исполнитель песен. В частности, он написал треки для заставок к «Здоровью» и «Жить здорово!» Телеведущая попросила Луговых написать песню для гостей новогоднего эфира, куда придут доктора разных специальностей. Органы, которые они лечат, должны были петь им песни благодарности. В том числе, матка.
Спустя три года, в феврале 2019 года, в эфире Первого канала звучит «Песня о матке», которая очень похожа на изначальный вариант, но при этом слова в тексте немного изменены.
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Фрагмент сюжета программы «Жить здорово!», посвященного здоровью женской матки. В роли матки — актриса Светлана Галка.
Изначальный же текст был таким:
А во мне человечек поместится.
Хоть не верится в это сейчас,
Но за девять счастливейших месяцев
Я могу вырастать в десять раз.
И пускай я обычная матка,
Правду-матку прекрасно рублю:
Я в восторге от Курцера Марка,
Я его бесконечно люблю!
В наступающем году
Я желаю от души,
Чтоб рождались малыши
Здоровее всех в роду.
Хоть не верится в это сейчас,
Но за девять счастливейших месяцев
Я могу вырастать в десять раз.
И пускай я обычная матка,
Правду-матку прекрасно рублю:
Я в восторге от Курцера Марка,
Я его бесконечно люблю!
В наступающем году
Я желаю от души,
Чтоб рождались малыши
Здоровее всех в роду.
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«Ну и насколько все-таки важен контекст! И насколько что-то легкое и ироничное, выпадая из этого контекста (еще и с измененными словами) становится дикими и унылым», — заключил Луговых.
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