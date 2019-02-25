Уральский музыкант признался в авторстве «Песни матки»

«

«

«

«

(

,





Накануне , 24 февраля , Роман Луговых написал большой пост о том , что в 2014 году к нему обратилась Елена Малышева , с которой он уже сотрудничал как автор и исполнитель песен. В частности , он написал треки для заставок к « Здоровью» и « Жить здорово!» Телеведущая попросила Луговых написать песню для гостей новогоднего эфира , куда придут доктора разных специальностей. Органы , которые они лечат , должны были петь им песни благодарности. В том числе , матка.





Спустя три года , в феврале 2019 года , в эфире Первого канала звучит « Песня о матке», которая очень похожа на изначальный вариант , но при этом слова в тексте немного изменены.

Уральский музыкант и фронтмен группыРомарио» Роман Луговых на своей странице воВКонтакте» рассказал историюПесни о матке», на прошлой неделе прозвучавшей в эфире программыЖить здорово!» Елены Малышевой на Первом канале. Исполнениена сцену в костюме органа вышла актриса Светлана Галка) возмутило коммунистовкоторые попросили отстранить Малышеву от работы.