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Уральский комплекс «Баден-Баден» выставили на продажу за 229 миллионов

17:35, 25 Февраль 2019
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Фото: N1.RU
Новым хозяевам достанется база отдыха в Реже площадью 8000 квадратов.

Термальный комплекс «Баден-Баден», который расположен в Реже, выставили на продажу. Хозяева просят за него 229 миллионов рублей, пишут на сайте N1.RU. Счастливчик, который купит базу отдыха, сможет выручить за год 95 миллионов рублей, сообщают действующие хозяева комплекса. В объявлении также указано, что на обслуживание базы отдыха «Баден-Баден» уходит 45 миллионов рублей. В будние дни на нее приезжают 300 человек, в выходные — 600-800 посетителей.

Здание построили в 1986 году. Комплекс включает 41 номер, ресторан на 80 мест, два зала для банкетов и конференций, кафе, бани с купелями, хамам, арома и финскую сауну, медицинский кабинет, детскую площадку. Кроме того, посетители курорта смогут сыграть в бильярд, пейнтбол, порыбачить, покататься на лодках и попросить провести экскурсию по городу.

Также рядом есть парковка на 51-100 мест. Общая площадь базы отдыха »Баден-Баден» — 8000 квадратных метров. Редакция ЕТВ уже по-доброму завидует будущему хозяину комплекса. Предлагаем оценить дом вместе с нами.

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Фото в тексте и на главной: N1.RU
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, баня, сауна, отдых, Свердловская область , Реж
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