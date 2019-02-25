Футбольный «Урал» поддержал «Автомобилист»
09:31, 25 Февраль 2019
Капитан футбольной команды пожелал землякам удачи в матчах плей-офф.
Капитан футбольного «Урала» Артем Фидлер записал видео в поддержку ХК «Автомобилист». Екатеринбургские хоккеисты впервые в истории выиграли Восточную конференцию и начинают игры серии плей-офф с лидерских позиций.
«Весь Екатеринбург с вами, болеет и переживает за вас. Хотим пожелать вам успехов и удачи в предстоящих матчах, а болельщикам прийти на матчи в красной одежде и поддержать свою команду», — сказал Артем Фидлер.
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Первым соперником «Автомобилиста» в борьбе за «Кубок Гагарина» будет челябинский «Трактор». В сезоне 2018/2019 все четыре игры между принципиальными соперниками завершились победой екатеринбуржев. «Автомобилист» забросил в ворота «Трактора» 12 шайб, пропустил всего три. Матч пройдет 30 февраля в Екатеринбурге.
Ранее екатеринбургских хоккеистов поддержали Николай Коляда и Андрей Мерзликин.
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