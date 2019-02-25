Футбольный «Урал» поддержал «Автомобилист»

Капитан футбольного « Урала» Артем Фидлер записал видео в поддержку ХК « Автомобилист». Екатеринбургские хоккеисты впервые в истории выиграли Восточную конференцию и начинают игры серии плей-офф с лидерских позиций.

« Весь Екатеринбург с вами , болеет и переживает за вас. Хотим пожелать вам успехов и удачи в предстоящих матчах , а болельщикам прийти на матчи в красной одежде и поддержать свою команду», — сказал Артем Фидлер.