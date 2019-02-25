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Екатеринбург вошел в тройку самых театральных городов России

09:49, 25 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Больше зрителей бывает только в Большом и Мариинском.

Екатеринбург вошел в рейтинг самых театральных городов России. Популярность уральских театров затмили только Москва и Санкт-Петербург, выяснили аналитики ТурСтат. Пятерку театральных городов замкнули Казань и Новосибирск.

Самыми лучшими театрами Екатеринбурга стали Ural Opera Balet, театр музкомедии и филармония. В рейтинг популярных мест у туристов также попали драмтеатр, камерный театр, театр эстрады, кукол и Николая Коляды. Аналитики уверены, что в 2019 году посещаемость российских театров вырастет на 7% и достигнет 43 миллионов человек.

Свердловская область также занимает третье место среди регионов России по количеству профессиональных театров. Сейчас их 35.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Оперный театр, Музкомедия, рейтинг, театр, Екатеринбург
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